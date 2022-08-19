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稅案醜聞 德國總理蕭茲再次接受質詢

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德國總理蕭茲。圖／德國之聲中文網
德國總理蕭茲。圖／德國之聲中文網

德國總理蕭茲將於周五（8月19日）接受一個漢堡議會Cum-Ex調查委員會的第二次質詢，原因是他在擔任漢堡市長期間是否幫助一家大銀行逃避繳納數百萬歐元的稅款。

這場聽證會是漢堡議會Cum-Ex騙稅案調查的一部分，該案使政府損失了數十億歐元。

聯邦法庭將Cum-Ex業務定性為犯罪行為。通常，企業會一年一度為股民分紅，而分紅所得則要向國家上繳25%的稅金。但從事Cum-Ex業務的銀行，則會在極短時間內，多次轉手股票，以達到退稅的目的。

德國已有數十人因這一醜聞被起訴，其中包括銀行家、股票交易員、律師和財務顧問。

蕭茲必須回答哪些問題？

質詢的重點是，蕭茲在2011年至2018年擔任漢堡市市長期間，以及他所在的社民黨（SDP）的其他領導成員，是否幫助一家位於漢堡的私人銀行瓦堡銀行逃避繳納數百萬的稅款。

調查委員會將圍繞蕭茲和瓦堡銀行的共同所有者在2016年和2017年的三次會議提出問題。

在調查委員會舉行的第一次聽證會中，蕭茲承認出席了這些會議，但表示他不記得會議內容的詳情。

然而，瓦堡銀行的所有者之一奧勒留斯（Christian Olearius）作證說，蕭茲向他建議了一種可能的方法，以逃避4700萬歐元的資本獲利稅。

最近幾家德國媒體報導說，調查人員已經從蕭茲的前辦公室經理處查獲了相關電子郵件，這些電子郵件表明，時任漢堡市長的蕭茲可能已經刪除了與此事有關的數據。

《法蘭克福匯報》說，這些郵件清楚地表明了蕭茲涉嫌犯罪。

據報導，儘管蕭茲否認曾向奧勒留斯直接提出過那樣的建議，但是其他新查獲的文件表明他確實這樣做了。

有報導稱，前社民黨聯邦議員卡爾斯（Johannes Kahrs）被發現在瓦堡銀行的保險櫃中存有21萬8千歐元現金。這一發現為此案增添了神秘色彩。目前尚不清楚這些現金是否與這場財務醜聞有關。

在最近一次夏季新聞發布會上，當被問及這筆現金時，蕭茲說：「我和你一樣好奇，我當然想知道它是從哪裡來的。」

蕭茲的支持率將繼續走低？

繼漢堡市市長之後，蕭茲從2018年起擔任默克爾聯合政府的財政部長，然後在2021年當選為德國總理。

目前，他獲得的支持率非常低，部分原因是一些人認為他對俄羅斯入侵烏克蘭反應遲緩，盡管他的支持者稱讚的謹慎行事。

蕭茲還面臨著一個挑戰，即今年冬天可能出現的能源短缺和取暖費飆升，以及戰爭和疫情帶來的經濟後果。

他的執政溝通能力也面臨著越來越尖銳的質疑--無論是在一個議會委員會上無法回答困難的問題，還是不願意批評同行（比如本周巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）關於大屠殺的言論），或者在面對質疑時表現得不夠禮貌。

（路透社、法新社、德新社）

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