與澤倫斯基同台？習近平、普亭將出席G20 印尼面臨壓力

「佐科威告訴我，習近平和普亭都計劃在峇里島出席（G20）」，印度尼西亞國家復興研究所（National Resilience Institute）的負責人維賈揚托（Andi Widjajanto）8月19日告訴路透社，稱中俄領導人都將參加今年11月在印尼舉行的G20峰會。

維賈揚托是印尼前內閣秘書、總統佐科威（Joko Widodo）的非官方顧問，從事總統顧問工作多年。

印尼總統：中俄領導人都計劃來峇里島

佐科威在周四（8月18日）接受彭博社採訪時表示，習近平和普亭都表示計劃參加峇里島舉行的G20峰會。「習近平會來，普亭總統也告訴我他會來」，佐科威說。

不過，印尼總統府官員暫時未對要求確認該消息的問詢作出回應。中國外交部也沒有立即回應置評請求。克里姆林宮的一位發言人同樣拒絕對彭博社發表評論，但另一位知情官員告訴彭博社，普亭計劃親自出席該峰會。

克里姆林宮在一份聲明中說，普亭和佐科威在周四的電話中討論了峇里島G20峰會的準備工作，但聲明沒有提及俄羅斯領導人是否會出席。

11月的拜習會？

據《華爾街日報》援引知情人士報導，習近平計劃11月在東南亞與美國總統拜登會面。拜登預計也將出席在峇里島舉行的G20峰會。熟悉籌備工作的人士向該報透露，中國官員正在制定習近平11月訪問東南亞並與拜登進行面對面會談的計劃。

如果成行，這將是拜登就任美國總統以來兩人的首次面對面會晤。不過，參與籌備工作的人士也指出，這些準備工作仍處於早期階段，可能會發生變化。

白宮拒絕對該報的問詢置評。一位白宮官員說，兩位領導人在最近的通話中討論了可能的面對面會談，並同意讓他們的團隊跟進。但是該官員拒絕透露關於時間、地點的細節。

「先參加二十大再出席G20」

《華爾街日報》的報導還指出，出訪準備工作表明，69歲的習近平對他在二十大上連任充滿信心。

人們普遍預計，在今秋舉行的中共二十大上，習近平將確認其第三個領導任期。而二十大很可能在11月15日至16日的G20峰會之前舉行。

參與籌備工作的官員對《華爾街日報》表示，預計習近平將先結束黨代會，然後可能出席11月中旬在峇里島舉行的G20峰會。那之後，預計這位中國領導人將前往泰國首都曼谷，出席兩天後的亞太經合組織峰會。

針對《華爾街日報》就習近平可能行程的相關問詢，中國外交部表示：「中國支持印度尼西亞和泰國作為這兩個會議的東道主，並願意與各方合作，推動會議取得積極成果。」

中國有望放寬國際出行？

如果消息得到確認，這將是中國領導人習近平2020年1月以來首次離開中國。中國針對新冠疫情堅持「清零」政策，國際旅行大幅下降。

一些中國官員和外交政策專家表示，習近平主席的首次國際旅行可能意味著中國放寬防疫規定，更多恢復國際商務旅行。

如果習近平先生出席20國集團峰會，「意味著中國與世界的大規模交流將得到恢復」，北京智庫「中國與全球化研究中心」的創始人王輝耀對《華爾街日報》說。「高級別國際交流的恢復將推動商業界、學術界和其他領域之間的交流。」

自2020年1月出訪緬甸後，習近平僅在今年6月30日短暫離開大陸，前往香港參加香港回歸25周年的慶祝儀式。

印尼面臨來自西方的壓力

路透社和彭博社的報導指出，作為今年G20峰會的東道主，印度尼西亞面臨來自西方國家的壓力。鑑於普亭領導下的俄羅斯入侵烏克蘭，西方要求雅加達撤回對普亭的邀請。拜登也曾在俄烏戰爭爆發後呼籲把俄羅斯開除出G20。

印尼也邀請了烏克蘭總統澤倫斯基出席這次峇里島的G20峰會。這意味著，若普亭出席G20，可能是他在俄羅斯入侵烏克蘭後首次與澤倫斯基會面。

佐科威試圖將自己定位為交戰國之間的調停人，近幾個月來，他前往會見烏克蘭和俄羅斯總統，呼籲結束戰爭，並尋求緩解全球糧食危機的方案。據路透社報導，佐科威本周說，這兩個國家都已經接受印度尼西亞作為「和平的橋梁」。

在接受彭博社採訪時，61歲的佐科威說，「大國相爭確實令人擔憂」，「我們希望這個地區能夠和平、穩定，這樣我們就能實現經濟增長」。

這位印尼總統還表示：「印度尼西亞希望與所有人成為朋友。……每個國家都有自己處理問題的方式。每位領導人都有他們自己處理問題的方式。而印尼需要的是投資，是能改變我們社會的技術。」

（路透社，彭博社，華爾街日報）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】