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南韓總統向北韓遞橄欖枝「大膽構想」 金與正：閉嘴吧

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正。美聯社
北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正。美聯社

南韓總統尹錫悅日前向北韓提出「大膽構想」，表示如果北韓有意推動無核化，南韓可協助改善北韓經濟及人民生活。對此，北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正痛批該構想「愚蠢至極」，尹錫悅應該「閉上他的嘴」。

路透報導，金與正透過官媒朝中社發表聲明指出，閉嘴對尹錫悅的形象更有利，痛批尹錫悅「天真幼稚」，居然認為可以用「經濟合作」來換取北韓的「榮譽和核武器」。金與正表示，「沒有人用玉米糕來交換命運的。」

針對金與正的談話內容，南韓統一部稱「非常不尊重和沒禮貌」，並對此表達遺憾，稱這種做法對北韓毫無好處，也對朝鮮半島和平極為不利。

尹錫悅今年5月就職時就曾提議想藉援助北韓來爭取北韓去核化，他17日在就職百日記者會上重申這項「大膽構想」，今天是北韓官方首次回應。

北韓 尹錫悅 金與正

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