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佐科威說 習近平和普亭都會到印尼參加G20峰會

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
印尼總統佐科威（左）7月26日訪問北京時，拜會中國大陸國家主席習近平。 歐新社
印尼總統佐科威（左）7月26日訪問北京時，拜會中國大陸國家主席習近平。 歐新社

印尼總統佐科威說，中國大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭都計畫參加今年11月在度假勝地峇里島舉行的20國集團（G20）高峰會。

佐科威周四（18日）在彭博新聞的專訪中表示，「習近平會出席。普亭總統也告訴我他會來。」這是今年G20峰會地主國領袖首次證實習近平、普亭兩人將在峰會現身。

彭博指出，習近平和普丁若真的出席G20峰會，將是他們與美國總統拜登和其他民主國家領袖的一場正面交鋒。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，這幾位領袖首次親自面對面。先前普亭和習近平宣布建立「無限」的夥伴關係後不久，俄羅斯就對烏克蘭發動攻擊，G20會員國也因是否制裁俄羅斯而立場分歧。

大陸外交部沒有立即就習近平的旅行計畫，回應彭博的置評請求。習近平自中國大陸爆發新冠疫情以來，就未再踏出國門。俄羅斯克里姆林宮發言人也拒絕置評，但另一位熟悉情況的官員說，普亭目前的確計劃親自出席會議。

克里姆林宮周四發布的一份新聞稿中，提到普亭與佐科威討論了G20峰會的準備工作，但未說明普亭是否出席。由於烏克蘭總統澤倫斯基也預定到峇里島，普亭到場的話，會是兩人在俄烏戰爭後，第一次同時出現在國際會議場合。

彭博說，俄烏發生戰爭後，美國總統拜登曾經呼籲將俄羅斯驅逐出20國集團；美國官員早些時候一直向印尼施壓，要求印尼將普亭排除在峇里島峰會之外。美國現在與中國大陸的關係，正因為美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台而升高緊張。

佐科威說：「大國之間的對立確實令人擔憂，我們企求的是這個地區的穩定、和平，這樣我們才能推動經濟成長。我認為，不僅印尼，亞洲國家都如此希望。」

有人擔心美中在台灣問題上的緊張，可能外溢到印尼擁有領土主張的南中國海，佐科威認為不會。他表示，各國應該把重點放在處理糧食、能源和疫情的危機之上。東南亞國家希望較富裕的國家幫助提供資金，以過渡到再生能源並發展經濟。

普亭 G20峰會 習近平

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