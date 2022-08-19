台灣駐德代表籲德國增加訪台和軍事合作

（德國之聲中文網）2016年被派往柏林的謝志偉周三（8月17日）對路透社表示，他希望德國及其戰略伙伴能邀請台灣參加這些國家在印太地區的下一次演習，或安排更多的雙邊訪問。

謝志偉在接受路透社采訪時說，他認為，德國政府有意願改善對台事務的處理方式，而有些已經發生。他表示，"我希望，隨著北京對台灣的侵略意圖更加露骨，德方能對此做出相應反應"。

批評者指責柏林部分出於其對中國的嚴重經濟依賴性，在侵犯人權等問題上長期對北京軟弱，對台灣缺乏支持。自2016年以來，中國成為德國最大貿易伙伴。

不過，肖爾茨(Olaf Scholz)政府已明言要表現出更強硬態度。由社民黨、綠黨和自民黨組成的執政聯盟協議首次提及台灣。該協議指出，對台灣海峽現狀的任何改變都須經由雙方同意，並以和平方式實現。

最近，作為對美國眾議院議長佩洛西訪台的反應，中國在台灣周邊水域實施大規模軍演，台海緊張明顯升溫。

在對北京日益擔憂的背景下，過去一年裡，德國和其它西方國家一道擴大了其在印太地區的軍事存在。本星期，德國派出13架軍機參加在澳大利亞舉行的多國聯合軍演。

謝志偉在路透社采訪中還表示，應讓台灣更密切融入聯合國、世衛、國際刑警等國際組織。他說，在柏林，已經不再聽到 "Wandel durch Handel"（"經由貿易促成變革"）這一說法，除了針對它的批評聲音，此說曾經長期成為德國對華政策指導原則。

謝志偉說，德國政府在該地區的重點似乎正轉向地緣政治方面。他表示，歐盟層面也正走上一條新路。這位台灣駐德代表指出，上個月，歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）訪台，開了歐盟高階官員來訪先河。

謝志偉還表示，如果德國聯邦議院眾議院議長訪台，他會為之高興，盡管這可能是向德國"要求過多"。

目前，德國已排除任何高層官員訪台的可能性。

聯邦議院人權委員會多名議員計劃今年10月訪台。上周，委員會主席阿爾特（Renata Alt）女士對路透社表示，此行應能發出一信號，"即：我們支持台灣的獨立及其民主"。

（路透社）

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