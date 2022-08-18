德軍萬里奔赴亞太 是否飛越台海仍存疑

二戰後的德國空軍還從來沒有出過如此的遠門：從德國到澳洲的直線飛行距離就達1.5萬公里。德國空軍總監格哈茨中將（Ingo Gerhartz）在編隊出發前對媒體表示，趕赴地球另一端參加聯合軍演是德國聯邦國防軍空軍成立以來的最大規模、最具挑戰性的調動。

當地時間8月16日晚間，五架德國空軍「台風」戰鬥機在三架A330MRTT空中加油機的伴飛下降落在此行的第二個經停站新加坡。德國空軍立刻對外發布消息稱，此時距離編隊從德國巴伐利亞州出發僅過去了20小時22分鐘，證明了德軍有能力在24小時內向亞太地區投送兵力。此外，還有4架A400M運輸機也趕赴亞太。

德國《每日鏡報》援引空軍內部消息人士指出，德國聯邦國防軍此次飛越兩萬公里前往澳洲參加由17國參加的聯合軍演，旨在向「中國以及其他國家」發出一個訊號：德國也會幫助地球另一端的「價值觀盟友」；不過一名空軍高層也向《每日鏡報》強調，「僅此而已」。

德國國防部長蘭布萊希特(Christine Lambrecht)此前也曾向媒體表示，德國空軍此次遠程部署，表明德國也在考慮歐洲以外的安全問題。

返程航線尚存疑

在8月18日抵達澳洲北部達爾文港後，德國空軍230名軍人將參加為期三周的「漆黑2022」海空聯合軍演。值得注意的是，德國、日本和韓國空軍是首次全面參與這項由澳洲主辦、兩年一度的演習。

不過，目前抵達亞太地區的德國「台風」戰鬥機僅有5架。還有一架在經停阿拉伯聯合大公國阿布扎比時，出現了液壓系統故障。根據德國空軍發布的消息，維修人員已經從德國本土趕赴阿拉伯聯合大公國，爭取讓這架戰機早日飛赴澳洲加入演習。

按照計劃，聯合軍演會在9月9日結束，德國空軍編隊將在9月26日開始返航。在歸國途中，德國空軍戰機還擬於9月28日-30日期間從新加坡前往韓國、日本進行簡短的訪問。一星期前，《每日鏡報》援引空軍高層內部人士消息稱，從新加坡往返日韓的途中，德軍戰鬥機編隊將飛越台灣海峽，但是將使用「民航航線」且「不會攜帶任何武器」。不過，到了8月15日，路透社援引德國空軍總監格哈茨稱，軍機編隊「沒有計劃經過台灣海峽」，且「幾乎不接觸南中國海」。他還特意強調，他不認為此次參加軍演會對中國「發出任何威脅信息」。

德國之聲旋即向德國空軍發函，詢問是否變更過可能涉及台海的飛行計劃。截至發稿時為止，空軍方面仍然表示該問詢「尚在處理中」。

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