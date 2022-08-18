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英國保守黨黨魁選舉 最新民調指特拉斯有望壓倒性勝出

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國北愛爾蘭貝爾法斯特市中心一面牆上的保守黨黨魁選舉新壁畫。攝於16日。美聯社
英國北愛爾蘭貝爾法斯特市中心一面牆上的保守黨黨魁選舉新壁畫。攝於16日。美聯社

英國保守黨黨魁選舉結果將於9月初出爐，根據Sky News最新發布的獨家民調，外交大臣特拉斯會以壓倒性優勢打敗前財政大臣蘇納克，領先幅度高達32個百分點。

輿觀（YouGov）為Sky News製作的調查顯示，一旦把不知道或不會投票的受訪者被排除，保守黨員有66%把票投給特拉斯，34%則力挺蘇納克。若跟2周前發布的民調相比，兩人之間的支持度差距略微收緊，從38%下降至32%。

根據報導，這一分民調是16日早上完成訪問。57%受訪者已投票，38%則稱還沒有投票、但仍打算要投。在已投票的受訪者中，68%選擇特拉斯、31%投給蘇納克。而在還沒投票的受訪者中，44%將選特拉斯、29%會投蘇納克、26%則稱不知道。

英國 保守黨 特拉斯 蘇納克 投票

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