快訊

邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孟加拉決遣返羅興亞人 難民進退維谷

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
羅興亞人在孟加拉難民營飽受當地犯罪集團威脅，殺人綁架事件頻傳。（Photo on Wiki Commons）
羅興亞人在孟加拉難民營飽受當地犯罪集團威脅，殺人綁架事件頻傳。（Photo on Wiki Commons）

滾回去緬甸孟加拉總理哈西娜日前向聯合國喊話說，羅興亞難民已經造成該國的負擔，「必須遣返回緬甸」。但事實上，聯合國與孟加拉當局已數度試著遣返難民，但他們卻因為「緬甸局勢惡化」而不願返國。同時，羅興亞人在孟加拉難民營飽受當地犯罪集團威脅，殺人綁架事件頻傳，處境進退維谷。

必須回去緬甸

半島電視台》報導，哈西娜向聯合國喊話說，來自緬甸的羅興亞難民已經擠爆了孟加拉的難民營，「他們必須返回緬甸」。孟加拉先前也就難民問題與緬甸政府展開幾次會議，都沒有取得實質的成果，導致孟加拉政府質疑，緬甸是刻意拖延遣返程序。

CNN》報導，緬甸軍政府於15日表示，因該國先前的民選領袖翁山蘇姬濫用慈善機構的資金，以及以低價承租國有地等罪名被判處6年徒刑。人權觀察組織代理亞洲主任皮爾斯聲明表示，緬甸軍政府針對翁山蘇姬的一系列不公審判，正是軍政府迫害緬甸人權的作為。

聯合國緬甸事務特使海澤也於16日展開緬甸行程，聚焦於解決不斷惡化的情勢，以及其它突發議題。聯合國人權事務高級專員巴切萊特日前也曾先拜訪緬甸的鄰國孟加拉，考察兩國邊境的羅興亞難民營。

進退維谷的難民

自2017年以來，緬甸軍方因為要報復叛亂組織的襲擊，對羅興亞人發起「清除運動」，且軍政府在去年接管緬甸政府後，該國安全局勢更加惡化，至今已有超過70萬名羅興亞人逃往孟加拉邊境。然而，羅興亞人在孟加拉難民營也遭到許多不人道的待遇，如殺人、綁架與毒品流竄等狀況頻傳。

聯合國與孟加拉當局曾兩度嘗試遣返羅興亞難民，但難民仍堅決不離開，理由是「緬甸局勢持續惡化」。羅興亞難民同時面對國內日益惡化的局勢，在國外又不受待見，陷入進退維谷，無處可去的狀態。

【更多精采內容，詳見

緬甸 難民 孟加拉

延伸閱讀

糧食危機與核安 聯合國邀烏、土協商

港人遭轉賣緬甸詐騙營 目睹逃跑者中槍 中領館難救

新詐騙「真公司假設廠」對話曝 網見地點：拐賣去緬甸超容易

人蛇集團選柬埔寨、緬甸非偶然 沈富雄揭主因：壞蛋精明得很

相關新聞

英國保守黨黨魁選舉 最新民調指特拉斯有望壓倒性勝出

英國保守黨黨魁選舉結果將於9月初出爐，根據Sky News最新發布的獨家民調，外交大臣特拉斯會以壓倒性優勢打敗前財政大臣...

馬來西亞前首相納吉涉貪最後一搏 聯邦法院開審上訴案

馬來西亞前首相納吉尋求推翻他涉貪遭判12年的判決，聯邦法院今天開始審理他提出的上訴。這是一場法律豪賭，如果賭輸了，他將立...

德國擬延役最後3座核電廠 民調7成5支持

德國政府官員表示，有計畫延後關閉境內最後3座核電廠，以便俄羅斯天然氣限供後仍得以應對今冬可能面臨的能源短缺問題。民調顯示...

孟加拉決遣返羅興亞人 難民進退維谷

滾回去緬甸！孟加拉總理哈西娜日前向聯合國喊話說，羅興亞難民已經造成該國的負擔，「必須遣返回緬甸」。但事實上，聯合國與孟加拉當局已數度試著遣返難民，但他們卻因為「緬甸局勢惡化」而不願返國。同時...

速度快2倍！超音速客機東京飛西雅圖4.5小時 怎麼設計的？

美國飛機製造商大噪科技（Boom Supersonic）將於2025年推出首款超音速客機Overture，飛行速度為當今客機的兩倍，將邁阿密到倫敦的飛行時間從9小時縮短到5小時，而從東京飛往西雅圖的時間也僅需要4.5小時，航程直接砍半。預計2026年進行首次試飛，美國航空16日宣布將購買20架。而Overture在設計和性能上有哪些傲人之處？外媒帶你搶先看。

俄羅斯娃娃生好生滿？普丁鼓勵生10胎的「英雄母親獎」

「生小孩的母親是『英雄母親』，那麼尋找戰場失聯兒子的母親是什麼呢？」俄羅斯總統普丁在8月15日宣布，恢復蘇聯獨裁者史達林時期的「英雄母親」（Mother Heroine）榮譽稱號——只要該名母親生下10名或以上子女，當第10名孩子滿1歲時且其他孩子都在世，就能獲得100萬盧布（約台幣50萬元）的獎金作為鼓勵。而若孩子因戰爭、恐怖行動或緊急情況而離世，則不在此限，母親仍有資格接受榮譽稱號。普丁為何會選在戰爭陷入膠著的此時，恢復這套蘇聯時期早已過時的榮譽稱號？普丁背後的考量又是什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。