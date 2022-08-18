孟加拉決遣返羅興亞人 難民進退維谷

滾回去緬甸！孟加拉總理哈西娜日前向聯合國喊話說，羅興亞難民已經造成該國的負擔，「必須遣返回緬甸」。但事實上，聯合國與孟加拉當局已數度試著遣返難民，但他們卻因為「緬甸局勢惡化」而不願返國。同時，羅興亞人在孟加拉難民營飽受當地犯罪集團威脅，殺人綁架事件頻傳，處境進退維谷。

必須回去緬甸

《半島電視台》報導，哈西娜向聯合國喊話說，來自緬甸的羅興亞難民已經擠爆了孟加拉的難民營，「他們必須返回緬甸」。孟加拉先前也就難民問題與緬甸政府展開幾次會議，都沒有取得實質的成果，導致孟加拉政府質疑，緬甸是刻意拖延遣返程序。

《CNN》報導，緬甸軍政府於15日表示，因該國先前的民選領袖翁山蘇姬濫用慈善機構的資金，以及以低價承租國有地等罪名被判處6年徒刑。人權觀察組織代理亞洲主任皮爾斯聲明表示，緬甸軍政府針對翁山蘇姬的一系列不公審判，正是軍政府迫害緬甸人權的作為。

聯合國緬甸事務特使海澤也於16日展開緬甸行程，聚焦於解決不斷惡化的情勢，以及其它突發議題。聯合國人權事務高級專員巴切萊特日前也曾先拜訪緬甸的鄰國孟加拉，考察兩國邊境的羅興亞難民營。

進退維谷的難民

自2017年以來，緬甸軍方因為要報復叛亂組織的襲擊，對羅興亞人發起「清除運動」，且軍政府在去年接管緬甸政府後，該國安全局勢更加惡化，至今已有超過70萬名羅興亞人逃往孟加拉邊境。然而，羅興亞人在孟加拉難民營也遭到許多不人道的待遇，如殺人、綁架與毒品流竄等狀況頻傳。

聯合國與孟加拉當局曾兩度嘗試遣返羅興亞難民，但難民仍堅決不離開，理由是「緬甸局勢持續惡化」。羅興亞難民同時面對國內日益惡化的局勢，在國外又不受待見，陷入進退維谷，無處可去的狀態。

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