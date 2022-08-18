韓國外長：排除中國就難談及「印太地區」的未來

美國希望南韓加人「chip 4」（半導體四方聯盟）以對抗中國。韓國外交部長官朴振17日在一場活動中表示，中國是韓國重要的經濟夥伴，排除與韓國緊密合作的中國，就難以談及「印太地區」的未來。

觀察者網引述韓聯社的報導稱，朴振17日在韓國國際政治學會舉辦的「探索全球中樞國家外交之路」學術會議上致詞時稱，在經濟安全時代，中國對韓國來說十分重要，他並做出上述「排除中國何談印太未來」的表態。

朴振解釋，中韓兩國的政治制度不同，國家利益並不總是一致，需要在求同存異的基礎上謀求和諧合作，進行坦率、務實的戰略溝通。

報導稱，在中韓建交30周年紀念日（8月24日）來臨之際，朴振表達對中韓關係的期許，「將放眼未來30年，共建彼此尊重、追求共同利益的嶄新中韓關係」。

公開資料顯示，中韓建交30年來，中韓雙邊貿易額增長50多倍，中國已連續18年位居韓國第一大貿易夥伴國。去年中韓貿易額突破3600億美元大關，接近韓美、韓日、韓歐貿易額總和，雙方相互投資達千億美元規模，創歷史新高。韓國有望於今年超過日本成為中國第二大貿易夥伴。

中韓外交部門最近互動頻繁，7月7日，大陸國務委員兼外長王毅在巴厘島出席二十國集團外長會期間會見韓國外長朴振，雙方一致認為加強交往和深入溝通十分重要。8月9日，王毅在山東青島迎接朴振，兩人舉行長達四個多小時的深入會談。

雙力同意年內舉行兩國外交部門高級別戰略對話和外交安全「2+2」對話，探討打造1.5軌溝通機制和官產學交流平台。雙方同意加快中韓自貿協定第二階段談判，爭取儘快達成一致，同意就維護產供鏈穩定事宜開展對話等內容。