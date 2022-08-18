聽新聞
test
0:00 / 0:00
多喝點！日本「國民飲酒量下降」後辦比賽盼重振稅收
在年輕人態度改變導致稅收下滑之際，日本政府近日發起一場全國性競賽、鼓勵人們「多喝酒」。
衛報報導，在新冠疫情影響、年輕人風氣改變導致酒精飲料「失寵」的情況下，日本國家稅務局（NTA）發起名叫「清酒萬歲！」（The Sake Viva!）的活動，希望能鼓勵20至39歲的人們提出幫助重振國內酒精飲料風氣的創意想法。
這場競賽將持續到9月9日、呼籲包括新產品、新設計以及推廣家庭飲酒的方法。NTA表示，日本的酒類消費量已從1995年的平均每人每年100升下降到2020年的75升。2020年酒類稅佔日本稅收的1.7%、低於2011年的3%和1980年的5%。
2020財年酒類稅的總收入也下降超過1100億日元至1.1兆日元，NTA本月稍早更表示「這是31年來酒精稅收入的最大降幅」，此外，啤酒消費量的下降尤為明顯，銷量下降20%至不足18億升，2020年日本人均啤酒消費量約為55瓶、比去年下降9.1%。
NTA官員透露「由於新冠疫情期間在家工作在一定程度上取得進展，許多人可能開始質疑是否需要繼續與同事喝酒應酬的習慣」。日本厚生勞動省表示希望這項競賽也能提醒人們記住只喝「適量的酒」。
入選決賽的選手將被邀請參加11月10日在東京舉行的頒獎典禮，稅務局表示將支持將獲勝者的創意「商業化」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言