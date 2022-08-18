「自殺炸彈客」闖阿富汗清真寺攻擊！爆炸釀10死27傷

阿富汗喀布爾（Kabul）一座清真寺17日晚間發生巨大炸彈襲擊、造成至少10人死亡，其中更包括一名著名的神職人員，另外還造成至少27人受傷，目前尚未有組織出面承認攻擊為自己所為。

衛報報導，喀布爾警察局長發言人扎德蘭（Khalid Zadran）證實是當地北部的一座清真寺發生這起爆炸事件，一名不願透露姓名的目擊者表示這場攻擊是一名「自殺炸彈客」所為，並成為自神學士奪取政權一周年後阿富汗遭受攻擊的最新事件。

此外，目擊者表示遇害的神職人員是名為卡布里（Mullah Amir Mohammad Kabuli）的伊瑪目（教長），並補充說「另外有30多人受傷」，位於喀布爾的急救醫院則表示至少有27名平民受傷、其中包括5名兒童，當局仍擔憂傷亡人數可能會進一步上升。

神學士發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）也譴責此次攻擊，並誓言「此類罪行的肇事者將很快被繩之以法並受到懲罰」。