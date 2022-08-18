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日經：川普想出席安倍9月國葬 但決定權在拜登手上

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本政府決定為遭槍殺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，時間訂於9月27日舉行，預計比照前例邀約6000人出席。路透
日本政府決定為遭槍殺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，時間訂於9月27日舉行，預計比照前例邀約6000人出席。路透

日本政府決定為遭槍殺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，時間訂於9月27日舉行，預計比照前例邀約6000人出席。日經新聞報導，美國副總統賀錦麗、美國前總統歐巴馬、德國前總理梅克爾和法國總統馬克宏預計都會參加安倍國葬。

報導指出，美國前總統川普也表示有意參加，但日本外務省未邀請特定個人，美國總統拜登是否會同意川普出席尚不確定。

日本外務省向包括台灣在內195個國家和4個地區以及約80個國際組織通報國葬時間，預期各國或地區最多派3人出席、每個組織最多派2人出席。

日本外務省表示，各國要派誰出席安倍國葬都可以，但截至目前已確認要出席的，都是國家領袖或內閣官員。

預計出席名單包括美國前總統歐巴馬、德國前總理梅克爾和法國總統馬克宏等，他們在位期間都與安倍晉三密切合作。南韓則計畫派總理韓德洙出席。俄羅斯方面表示，總統普亭不會出席。

歐巴馬 美國 日本 安倍晉三 拜登

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