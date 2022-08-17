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義大利極右派領先 將產生女總理

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
義大利目前由極右派候選人梅洛尼領先，外界擔心極右派在義大利復辟。（Wikimedia Commons）
義大利目前由極右派候選人梅洛尼領先，外界擔心極右派在義大利復辟。（Wikimedia Commons）

義大利9月底選舉，雖有機會選出首位女總理，但她卻是個極右派！由於義大利國會不同意前總理德拉吉的財政預算案，因此德拉吉辭職並提前舉行大選，目前民調領先的是義大利兄弟黨的女性領導人梅洛尼，也讓外界擔心義大利在2戰後首次迎來極右派的女總理，上一位就是惡名昭彰的墨索里尼。

極右派政黨當道

根據《美聯社》17日報導，義大利將於9月25日舉行國會選舉，但以最新民調，極右派的義大利兄弟黨以24%的支持度領先，中間派的民主黨以22%居次，極右派的北方聯盟14%、民粹主義政黨五星運動11.2%與極右派義大利力量黨7.4%，即使義大利兄弟黨帶有明顯新納粹主義色彩，但仍獲得許多義大利人支持。

若義大利兄弟黨在9月底的選舉中獲勝，極右派極有可能團結組閣，並讓兄弟黨黨魁梅洛尼成為總理，她將有機會成為義大利歷史上首位女總理，但同時也會成為二次大戰後首位極右派的總理，上一位就是與納粹德國結盟，在國內厲行法西斯主義的墨索里尼。

梅洛尼曾在2019年提名墨索里尼的曾孫吉奧利諾‧墨索里尼為歐洲議會議員的候選人，即使吉奧利諾最後並未當選，但義大利近年來多由右派、民粹主義政黨掌權，也讓外界相當擔心。也因過去曾擔任歐洲央行總裁的德拉吉率領的技術官僚政府，先前預算案遭到五星運動等政黨抵制，不得不辭職、提前改選。

懷疑歐盟力道增強

布魯塞爾時報》提到，外界曾有評估民主黨與五星運動結盟組閣的可能，但民主黨黨魁雷塔先前受訪時曾直言不太可能，且五星運動對於俄羅斯態度較友善，讓義大利在歐洲團結抗俄時，對於歐盟的質疑力道會更加強烈。

96歲的馬拉古提擔心，現在年輕人距離二戰歷史已相當遙遠，不知道極右派的可怕下，極右派可能會在義大利復辟。過去義大利在墨索里尼的領導下，舉國採取法西斯主義，但後來卻讓義大利受到盟軍攻擊，墨索里尼自己更狼狽出逃，最後被義大利武裝部隊吊死，對義大利造成很深遠的影響。

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