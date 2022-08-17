糧食危機與核安 聯合國邀烏、土協商

聯合國積極運作，設法擴大糧食出口以緩解人道危機！聯合國16日宣布，聯合國秘書長古特雷斯18日將與烏克蘭總統澤倫斯基、土耳其總統艾爾段在烏克蘭碰面，討論有關核電廠維安，還有糧食出口的問題。由於俄羅斯封鎖，讓許多依賴烏克蘭小麥的國家陷入糧食危機，雖然已部分解封，但聯合國希望擴大範圍。

俄拒聯合國檢查

根據《半島電視台》報導，聯合國發言人德加里16日宣布，在澤倫斯基的邀請下，古特雷斯與艾爾段將在18日於烏克蘭西部大城利沃夫會面，討論紮波羅熱核電廠的安全狀況，並持續尋求以政治手段解決俄烏戰爭的可能，19日三人還會到黑海港口敖德薩視察。

聯合國原本還宣布，國際原子能總署將從烏克蘭首都基輔出發，前往紮波羅熱核電廠進行檢查，但遭到俄羅斯軍方拒絕說，從基輔出發的車隊往俄羅斯的佔領區靠近，將會非常危險。俄烏雙方雖在交戰，但有鑑於國際糧價高漲，雙方也在7月22日達成協議，逐漸鬆綁糧食出口。

糧食短缺 助長通膨

聯合國前幾天甚至讓首艘人道運糧船啟航，目標緩解衣索比亞境內的人道危機。俄烏雙方雖在烏東地區僵持，不過隨著紮波羅熱核電廠附近的戰況升溫，國際普遍認為，核電廠受到戰火波及的風險愈來愈高，讓靠近黑海地區的土耳其也非常擔心。

《TRTWorld》提到，聯合國也會拜訪伊斯坦堡合作中心，觀察運糧船通過黑海的狀況，土耳其希望藉此讓俄烏雙方關係緩解，並逐漸恢復外交互動與糧食運輸。許多中東、非洲國家都因糧食問題造成通貨膨脹、民生凋蔽。

【更多精采內容，詳見 】