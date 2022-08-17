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收購曼聯足球隊？馬斯克四小時後澄清：只是開玩笑

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克澄清，他說要收購英超曼聯只是開玩笑。圖／取自網路
特斯拉執行長馬斯克澄清，他說要收購英超曼聯只是開玩笑。圖／取自網路

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周三（17日）表示，他稍早推文說要買下英國的曼聯（Manchester United）足球俱樂部，只是開玩笑。

馬斯克在回覆一名網友詢問，要收購曼聯一事是否當真的問題時，回應說：「不，這是在推特上長期流傳的笑話。我沒有要買任何球隊。」

在發出此則推文的四個小時前，馬斯克才推文表示：「我將買下曼聯，不用客氣。」（I'm buying Manchester United ur welcome）但馬斯克未提出任何細節。一些曼聯的粉絲此前對該球隊近期表現不佳感到不滿，曾在推特上促請馬斯克考慮收購曼聯。

馬斯克今年初宣布要以440億美元收購社群媒體推特，結果四個月後反悔，因此鬧上法庭。

馬斯克向來會在推特上隨心所欲推文，讓人經常難以判斷他的發言是認真或只玩笑一場。舉例來說，他在4月27日推文表示：「接下來，我將買下可口可樂，然後把古柯鹼成分放回去。」該則推文的前兩天，推特董事會才接受馬斯克主動提出的收購提案。

雖然馬斯克已經澄清要收購曼聯足球俱樂部的推文只是開玩笑，但美國證管會（SEC）可能笑不出來。馬斯克有關可能收購的推文，曾經讓他惹上監管麻煩。

在2018年，馬斯克推文說，已經為推動720億美元特斯拉下市的案子取得融資，但後來他並沒有提出提案。馬斯克和特斯拉後來為此事分別繳納2,000萬美元民事罰款，馬斯克也因此卸下特斯拉董事長職位，以便與證管會和解。證管會認為，馬斯克該則推文是對投資人進行詐欺。

曼聯是世界上最知名足球隊之一，近來卻陷入危機，球迷對當前球隊老闆美國葛拉瑟 （Glazer）家族十分不滿，要求撤出。

曼聯在主要推特帳號上擁有超過3,200萬名追隨粉絲，當馬斯克首度推文說要收購曼聯時，四小時內就有接近40萬人「按讚」。

特斯拉執行長馬斯克。美聯社
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

馬斯克 特斯拉 足球

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