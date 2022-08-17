日華懇會長傳下週率團訪台 恐再激怒中國

日本共同社週二（8月16日）報導，日本國會跨黨派友台聯盟「日華議員懇談會」（簡稱日華懇）會長、自民黨眾議員古屋圭司料將於下週訪台，並預定與台灣總統蔡英文和台灣國防部等官員會談，重申雙方關係。

日本共同社報導，多名相關人士透露，古屋預定22日至24日出訪台灣，這也是繼他在2020年9月來台出席前總統李登輝告別式後，再次訪台。

消息人士稱，由於擔心前首相安倍晉三的去世會削弱日本和台灣的關係，古谷稱，這次訪問將強調東京與台北繼續往來的意願。另外，雙方還將討論與美國合作改進防禦系統的必要性，就中國在台灣周圍進行的大規模軍事演習交換意見。

報導指出，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，台海緊張情勢升高，古屋等人訪台也可能觸動中國敏感神經。

兩岸反應如何？

截至截稿前，中國官方尚未對此做出回應。不過中國官媒《環球時報》週一（15日）曾發表文章，批評日本政客「盤算著如何緊隨美國，頻頻炒作撤僑議題」，並對華打「台灣牌」。

《環球時報》稱，今年7月底，日本前防衛大臣石破茂與現任防衛大臣濱田靖一為首的日本「竄台」議員團，在台期間渲染台海局勢緊張，利用撤僑話題渲染「台灣有事就是日本有事」，聲稱「擬定撤僑方案是國家對國民保護的責任，政府責無旁貸」。

報導指出，日華懇會長古屋圭司宣稱8月要率團「竄訪」台灣，但早在本月8日，他們就曾與民進黨立法委員舉行過會談。分析人士告訴《環球時報》，在與台灣關係密切的安倍晉三中槍身亡後，部分日本政客認為「有必要開拓新的聯繫管道」。

此外，分析人士指出，代表日本政府的駐台外交人員對台灣當局影響力極大，另有一股支持台獨的日本人在島內宣揚日台關係，因此「在未來一段時間裡，日美將繼續把台灣當作遏制中國大陸的重要工具，值得我們高度警惕。」

台灣外交部發言人歐江安則向中央社表示，訪團的成員、訪台旨趣與相關行程等事宜，「外交部正在安排中，會在適當時機對外說明」。

歐江安指，台日雙方長年以來始終維持緊密互訪交流，日華懇會在新冠疫情前，每年均定期組團訪台，隨著台日邊境管制逐漸放寬，雙方逐步恢復友好互訪「都是正常現象」，並表示歡迎日本各界組團來台訪問，持續深化雙邊關係。

台日「國會外交」

根據中央社報導，台灣駐日本代表謝長廷週二（16日）投書日媒指出，台日應加強安全保障等的合作，沒邦交的台日之間，國會（議員）外交更顯重要。他認為，台灣與國際社會緊密連結是自由開放的印度太平洋和平穩定的關鍵。

謝長廷在《日本產經》的投書內容指，中國為了侵略台灣所實施的軍演不僅是在恫嚇台灣，也是在恫嚇日本、美國，破壞台灣海峽的現狀，片面的升高軍事緊張。謝長廷認為，台灣不主動挑釁，但絕不屈服於壓力，並稱「台灣今後也不隸屬於中華人民共和國，會守護自由民主的憲政體制與主權。」

謝長廷在文末表示，今年適逢中日建交50週年，也是台日斷交50週年。台日沒正式的外交關係，因此補足原本應是官方對話的國會（議員）外交更顯重要。他還寫道：「中國意圖孤立台灣，台灣愈弱，被侵犯的風險愈高。」

（日本共同社、中央社、《環球時報》等）

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