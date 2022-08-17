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「我正在買曼聯足球隊」 馬斯克再發狂語
全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周二（16日）說，他要買下英國的曼聯（Manchester United）足球俱樂部。
他推文寫道：「我正在買曼聯。謝謝大家。」
路透報導，目前不清楚馬斯克是否真的認真考慮這筆交易。
Also, I’m buying Manchester United ur welcome— Elon Musk (@elonmusk) 2022年8月17日
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