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「我正在買曼聯足球隊」 馬斯克再發狂語

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。 路透
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。 路透

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周二（16日）說，他要買下英國的曼聯（Manchester United）足球俱樂部。

他推文寫道：「我正在買曼聯。謝謝大家。」

路透報導，目前不清楚馬斯克是否真的認真考慮這筆交易。

馬斯克 曼聯

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