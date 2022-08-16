中斷數年 美韓聯合夏季軍演即將登場

（德國之聲中文網）韓國軍方宣布，代號為"乙支自由之盾" 的韓美夏季聯合演習將於8月22日至9月1日在韓國舉行。大批軍機、戰艦、坦克和預計數萬士兵將參與野戰演習。

華盛頓和首爾由此兌現恢復大型演習的承諾。據韓聯社的說法，韓國前任總統文在寅領導的政府2018年起叫停了部分演習。過去幾年，美韓取消了數次例行軍演，另一些則被降級為電腦模擬演練，目的是為與朝鮮的外交接觸創造條件。此外新冠疫情也導致部分演習被取消。

美國國防部還表示，8月8日至14日，美國、韓國和日本海軍參加了在夏威夷海岸舉行的導彈預警和彈道導彈搜索與跟蹤演習，並表示，這些演習的目的是進一步加強三方合作，以應對朝鮮的挑戰。

朝鮮的最大盟友中國對美國擴大與亞洲盟國的軍演表示關切，稱這可能加劇同朝鮮的緊張關系。中國外交部發言人汪文斌周二在例行記者會上回答有關夏威夷軍演是否一定程度上針對中國的提問時，沒有予以正面回答，而是表示軍演對朝鮮半島局勢的負面影響值得關注，各方應停止任何可能加劇緊張和對抗、破壞互信的行動。

平壤伺機挑釁？

在2018年起取消和縮小軍演之前，美國和韓國每年春夏分別舉行聯合演習。春季演習包括大規模的陸地、空中和海上設施的實彈演習，通常有約1萬名美國士兵和20萬名韓國士兵參加。夏季演習以計算機模擬為主，以操練聯合決策和部署。不過韓國軍方這次強調恢復大規模實地演練。

韓國國防部以及軍隊參謀長聯席會議的官員對雙方參加此次演習的部隊人數均未置評。據報道，"乙支自由之盾" 軍演包括模擬聯合攻擊、前線武器和燃料增援以及清除大規模殺傷性武器的演習。此外還將演練無人機攻擊等新型戰爭技術，以及軍民聯合因應海港、機場、半導體工廠等重要工業設施遭襲擊的情況。

有分析人士認為，朝鮮可能利用這次演習為借口制造緊張局勢。上周，朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正指責韓國活動人士放飛氣球散發反共宣傳品，導致新冠病毒越境傳入朝鮮，並警告說要對韓國進行 "致命"的報復。

朝鮮外交部下屬的一個智庫機構的副主任Choe Jin上個月在接受美聯社采訪時稱，韓國和美國如果不停止包括聯合軍演在內的敵對軍事行動，將面臨"前所未有"的安全挑戰。

自美朝核談判在2019年初陷入僵局以來，朝鮮半島的敵對形式有所加劇。金正恩宣布朝鮮將加強其核威懾力，並停止與韓國的所有合作。朝鮮利用聯合國安理會在烏克蘭戰爭問題上的分歧，今年提高了其武器測試的速度，已進行了30多次彈道導彈試射，包括該國自2017年以來發射的首枚洲際彈道導彈。

韓國和美國官員說，朝鮮一直在為自2017年9月以來的首次核試驗做准備。當時平壤聲稱已經開發出適合其洲際彈道導彈的熱核彈頭。

（美聯社）

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