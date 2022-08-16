不睦！哈利梅根下月回英國 住處與威廉凱特僅800公尺但無意會面

中國第三代航天遠洋測量船遠望5號在延宕幾天之後獲准在斯里蘭卡漢班托塔港（Hambantota）停靠。根據媒體報道，遠望5號是中國最新一代的太空跟蹤船之一，用於監視衛星、火箭和洲際彈道導彈的發射，因為也可以被稱為“間諜船”。

2022-08-16 19:46