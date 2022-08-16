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不睦！哈利梅根下月回英國 住處與威廉凱特僅800公尺但無意會面
英國太陽報報導，英國哈利王子與妻子梅根預定下月回英國參加慈善活動，住處將與威廉王子和妻子凱特僅距800公尺，但哈利夫婦目前無意與威廉夫婦見面。
哈利夫婦屆時將住在今年4月延長租約的浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage），而威廉夫婦本月稍晚將搬到800公尺外的阿德萊德別墅（Adelaide Cottage）。這是哈利夫婦2019年搬離肯辛頓宮以來，兩個家庭首度當鄰居。
內部人士說，哈利夫婦「沒有打算」與威廉夫婦會面。
報導王室動態的「陛下雜誌」總編輯英格麗．塞華德說：「我不認為他們會不期而遇，除非事先計畫好。可能會有一方拿著花束遞上橄欖枝，不過要記得發生過什麼事。」據傳梅根結婚前曾與凱特為了伴娘禮服吵架，憤而把凱特送的花丟到垃圾桶。
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