整理包／歐洲天氣罕見炎熱萊茵河乾到不能開船 為何代誌大條？

罕見的炎熱與乾燥天氣，令萊茵河的水位降得非常低，許多貨船若是滿載貨品，就無法航行於這條歐洲重要的運輸水路之上。

路透重點解釋萊茵河航運對於歐洲、特別是德國經濟的重要性。

為何萊茵河航運很重要？

萊茵河源於瑞士阿爾卑斯山脈，流經德國工業重地注入北海，是由化學品到煤礦等多種產品的主要運輸水路。它以濱臨北海的鹿特丹、阿姆斯特丹等港口，連結工業產品的生產商與全球的進出口碼頭。另藉由運河與其他河流把萊茵河與多瑙河連起來之後，船運能夠通至黑海。

水位太低會怎樣？運價可能上漲

水位降得太低之後，貨船必須減少載貨量，以免擱淺。一些貨運業者近日表示，他們現在每趟只能載運正常量的四分之一。也就是，過去一次運費能載送的貨品，如今要花多趟才能載完，運輸成本大增。通常，船運公司會讓貨主多付運費，而貨主再將增加的成本轉嫁給貨品買家。

水位的警戒基準為何？

航運喊停並不依照固定的水位標準，而且主管當局也不會把河道封起來，全由船東自己決定是否還能安全運行。

萊茵河水位可否安全通行的參考，是看位於考布（Kaub）這個咽喉點（最窄、最淺的河段）的水位。考布的水位上周五為42公分，周一（15日）已再降至32公分。一周前，水位是51公分。考布水位在大約1.5公尺時，船隻才能考慮滿載貨物航行。

德國經濟受到衝擊？

俄烏戰爭2月爆發以來，德國就為通膨上漲、供應鏈混亂、天然氣價格飆高而苦，現在又遭遇河運瓶頸。經濟學家估計萊茵河的航運受阻最多可令德國今年的經濟成長減少0.5個百分點。

化學品大廠巴斯夫（BASF）因成本上升，可能減產。燃煤發電廠恐會面臨沒有足夠煤礦運到的窘境，公用事業商Uniper已經警告，旗下兩座電廠的發電量要減少。

已經採行何種措施減輕問題？

安排貨運改由卡車或火車運送，補上萊茵河運能缺口。德國現在計劃將能源有關的必需物資，優先排入鐵路運輸。造船公司也已經著眼船隻設計，盼能因應低水位航行。