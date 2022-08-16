快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

肯亞選舉不平靜？不透明計票與不被信服的新總統

肯亞總統選舉出爐 選舉不透明惹議兩派仍爭鬧不休

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
肯亞大選結果15日出爐，由副總統魯托以些微差距當選，但遭抨擊選舉並不透明，反對派持續抗議。（Photo from @WilliamsRuto）
肯亞大選結果15日出爐，由副總統魯托以些微差距當選，但遭抨擊選舉並不透明，反對派持續抗議。（Photo from @WilliamsRuto）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】非洲國家的選舉都難逃舞弊的爭議！肯亞大選結果15日出爐，副總統魯托以50.5%的得票率小勝前總理奧廷加的48.8%，但肯亞選舉委員會有超過半數不願承認這次選舉結果，反對黨也痛批選舉不公正，但肯亞2007年大選曾因爭執選舉結果遭成1200人死亡的悲劇，外界認為應該會避免大規模衝突爆發。

選舉不透明惹議

根據《英國廣播公司》報導，副總統魯托15日在肯亞總統選舉中以50.5%的得票率贏得選舉，他在致詞中表示，將會做全肯亞人民的總統，不會對反對陣營報復，並感謝選委會主席查布卡提對選舉結果的認可。但肯亞選委會7位委員中，有4位對選舉結果表示異議，認為整個過程並不公開透明。

第五度參選總統、以48.8%得票率惜敗的前總理奧廷加，其陣營也發表聲明指控選舉並沒有依法進行；選委會副主席夏拉拉也對主席公布結果感到不滿，未來將發表聲明，但夏拉拉也呼籲肯亞民眾保持冷靜。魯托陣營大多在肯亞中部遊行慶祝選舉，而奧廷加陣營則是在西部的基蘇木城與首都奈洛比示威抗議。

不過，由於肯亞2007年因選舉雙方都對結果不滿，爆發嚴重衝突，造成至少1200人死亡、60萬人因衝突流離失所，再加上肯亞從9日至今仍有宵禁，因此外界認為衝突應該不會擴大。

肯亞選舉各界關注

半島電視台》提到，肯亞這次總統選舉雖主要是魯托與奧廷加的對決，但其中一位候選人瓦杰克亞的政見也獲得不少外媒關注，他要以大麻合法化、出口鬣狗睪丸與蛇毒，增加國家的收入，以償還肯亞高額的外債。

另外，《路透社》也提到，由於選舉期間仇恨言論瀰漫肯亞輿論，肯亞政府也曾警告臉書，限期7天改善與選舉有關的仇恨言論，監理機關專員馬克里表示，FB讓自己成為「仇恨及煽動言論的搖籃」，已向通信管理局建議暫停其營運。

【更多精采內容，詳見

肯亞 選委會

延伸閱讀

蔡總統民調不升反降 游盈隆：這一點非常離奇

總統盼簽署台美租稅協定

共機擾台雙標？ 柯文哲嗆蔡英文作為台灣總統無法保衛領空

促北韓非核化 南韓總統府：可協議解除部分制裁

相關新聞

英相強生離任前2度出國度假 在野黨批罔顧民生

即將離任的英國首相強生（Boris Johnson）今天再度遭受抨擊，在野黨批評他在離職前幾週又出國度假，而非妥善處理正...

整理包／歐洲天氣罕見炎熱萊茵河乾到不能開船 為何代誌大條？

罕見的炎熱與乾燥天氣，令萊茵河的水位降得非常低，許多貨船若是滿載貨品，就無法航行於這條歐洲重要的運輸水路之上。

肯亞選舉夜不平靜：不透明計票與不被信服的新總統

肯亞選舉委員會於8月15日結束為期一週的計票後，宣布現任副總統魯托（William Ruto）當選總統。敗選對手為已經5次角逐總統大位的反對派奧廷加（Raila Odinga），魯托獲得了50.5%的選票，險勝奧廷加的48.8%得票率。

秘密自任5部長！澳洲現任總理批前任莫里森「隱形推土機」

澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）在5月競選時曾自陳，「談到問題時可以有點像是推土機（Bulldozer）...

肯亞總統選舉出爐 選舉不透明惹議兩派仍爭鬧不休

非洲國家的選舉都難逃舞弊的爭議！肯亞大選結果15日出爐，副總統魯托以50.5%的得票率小勝前總理奧廷加的48.8%，但肯亞選舉委員會有超過半數不願承認這次選舉結果...

阿富汗神學士慶收復政權1年 閱兵喊「美國去死」

去年8月15日，阿富汗神學士(Taliban，另譯塔利班)在未發一槍、未損一卒之下，掠下了首都喀布爾(Kabul)，奪回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。