肯亞總統選舉出爐 選舉不透明惹議兩派仍爭鬧不休

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】非洲國家的選舉都難逃舞弊的爭議！肯亞大選結果15日出爐，副總統魯托以50.5%的得票率小勝前總理奧廷加的48.8%，但肯亞選舉委員會有超過半數不願承認這次選舉結果，反對黨也痛批選舉不公正，但肯亞2007年大選曾因爭執選舉結果遭成1200人死亡的悲劇，外界認為應該會避免大規模衝突爆發。

選舉不透明惹議

根據《英國廣播公司》報導，副總統魯托15日在肯亞總統選舉中以50.5%的得票率贏得選舉，他在致詞中表示，將會做全肯亞人民的總統，不會對反對陣營報復，並感謝選委會主席查布卡提對選舉結果的認可。但肯亞選委會7位委員中，有4位對選舉結果表示異議，認為整個過程並不公開透明。

第五度參選總統、以48.8%得票率惜敗的前總理奧廷加，其陣營也發表聲明指控選舉並沒有依法進行；選委會副主席夏拉拉也對主席公布結果感到不滿，未來將發表聲明，但夏拉拉也呼籲肯亞民眾保持冷靜。魯托陣營大多在肯亞中部遊行慶祝選舉，而奧廷加陣營則是在西部的基蘇木城與首都奈洛比示威抗議。

不過，由於肯亞2007年因選舉雙方都對結果不滿，爆發嚴重衝突，造成至少1200人死亡、60萬人因衝突流離失所，再加上肯亞從9日至今仍有宵禁，因此外界認為衝突應該不會擴大。

肯亞選舉各界關注

《半島電視台》提到，肯亞這次總統選舉雖主要是魯托與奧廷加的對決，但其中一位候選人瓦杰克亞的政見也獲得不少外媒關注，他要以大麻合法化、出口鬣狗睪丸與蛇毒，增加國家的收入，以償還肯亞高額的外債。

另外，《路透社》也提到，由於選舉期間仇恨言論瀰漫肯亞輿論，肯亞政府也曾警告臉書，限期7天改善與選舉有關的仇恨言論，監理機關專員馬克里表示，FB讓自己成為「仇恨及煽動言論的搖籃」，已向通信管理局建議暫停其營運。

【更多精采內容，詳見 】