俄擬退出國際太空站另起爐灶 新太空站模型曝光

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）今天首度揭露計劃中的俄國新太空站實體模型，表明莫斯科對退出國際太空站（ISS）、在太空競賽走自己的路認真看待。

路透社報導，俄羅斯因對烏克蘭發動所謂「特殊軍事行動」招西方制裁，部分克里姆林宮強硬派認為當前與西方關係處在歷史新低。莫斯科正急於減少對西方依賴，打算走自己的路或與中國及伊朗等國家合作。

俄羅斯聯邦太空總署今天在莫斯科郊區的Army-2022軍工業展覽端出計劃建造的太空站模型，太空站被俄羅斯官方媒體稱為ROSS。

波瑞索夫（Yuri Borisov）上月獲俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）任命為俄羅斯聯邦太空總署署長，他表示俄國將在2024年之後退出國際太空站，目前正在努力建設自己的軌道站。

國際太空站於1998年發射升空，自2000年11月以來一直採美俄主導的國際聯合使用模式，夥伴包含加拿大、日本和11個歐洲國家。

預計讓國際太空站運作到2030年的美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，目前尚未接獲俄羅斯官方正式提請退出國際太空站，先前的理解是莫斯科將繼續留在國際太空站到2028年。

俄羅斯聯邦太空總署在聲明中表示，新太空站將分兩階段發射，但尚無具體日期。第一階段會先由4個艙段組成的太空站展開運作，之後會再擴增2個艙段與1個工作平台，完工後的太空站可容納4位太空人及所需的科研設備。

俄羅斯聯邦太空總署表示，新太空站將為俄國太空人提供比在國際太空站更廣闊的地球視野，以進行監測。

俄羅斯官方媒體表示，第一階段的發射計劃在2025至2026年，最遲不超過2030年進行。根據報導，最終的第二階段計劃2030至2035年發射。

根據目前計畫，俄羅斯太空站可能不會永久駐人，相當長一段時間會採每年2次派員入站的方式。

俄羅斯聯邦太空總署前署長、以對西方發表強硬言論聞名的羅戈辛（Dmitry Rogozin）表示如有必要，新太空站也可用於軍事。