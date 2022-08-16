貪腐裙帶、性別暴力 印度總理莫迪執政大挑戰

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】印度獨立75週年，「要在25年內將印度打造為已開發國家！」印度總理莫迪於15日宣稱，將致力於均衡全國的網路發展不均的狀況，要培養40萬名農村新興企業家，並指出國內最大的挑戰是「貪腐」與「地方裙帶關係」，他更要打擊國內性別不平等的狀況，呼籲民眾反對地方貴族的勢力，父母也要加強監管兒子行為。

致力於數位發展

《BBC》報導，莫迪於8月15日發表演說，當日同樣為印度的獨立紀念日。他承諾，「將在25年內將印度發展為已開發國家」，該國高達13億的人口是最大優勢，聯合國更預計，該國人口很快就會超過中國，成為世界人口第一多的國家。

莫迪指出，目前印度有5億個網路用戶，數量不斷增長，是全世界增長最快速的網路市場之一，該國近期更以190億美元的高價出售網路頻譜，但最大的問題在於數位發展過度集中於城鎮。他承諾，將在農村地區培養40萬名數位企業家，讓5G等網路技術在印度基層愈來愈普及。

性別與王族的陰影

印度婦女經常被邊緣化，而且遭遇性暴力的比例很高，全國大部分地區依舊存在具壓迫性的種姓制度。莫迪在演講中譴責了印度強姦盛行的狀況，呼籲父母要多加監督兒子的行為，讚揚女性在司法、學術與科學等方面多有建樹，強調「尊重女性是讓印度增長的關鍵之一」。

他提到目前印度面對到最大的挑戰是「貪腐」與「裙帶關係」，更呼籲公民應反對過往遺留的「王朝政治」，拒絕政治世家對地方政治的壟斷。莫迪強調，王朝世家的影響不只在政治，更干擾體育賽事的選才，導致國家無法選出適合的運動代表。

莫迪前科累累

《CNN》報導，批評者指出，莫迪其實增長印度教民族主義的浪潮，導致國內2億多的穆斯林都生活在恐懼中；同時，愈來愈多的記者在印度被捕，新聞自由指數更是跌至新低。

世界銀行(World Bank)目前將印度歸類為中低收入經濟體，即人均國民總收入在1,086美元至4,255美元之間的國家，雖然該國近年經濟成長速度驚人，但貧富不均的狀況相當嚴重，專家指出，其實印度依舊是「極度貧窮」的國家，財富僅集中於少數人手裡。

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