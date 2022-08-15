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尹錫悅遞橄欖枝 稱願與日合作並喊話北韓棄核就援助

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓總統尹錫悅。法新社
南韓總統尹錫悅。法新社

南韓15日紀念日本二戰投降、朝鮮半島脫離殖民統治77周年，總統尹錫悅在光復節紀念活動致辭表示，南韓須解決與日本的歷史爭端，並呼籲北韓停止開發核武及走向實質無核化，換取南韓提供大規模糧食供給、發電廠基本建設支援等。

尹錫悅表示，南韓應與日本攜手，因應全球公民自由受到威脅等挑戰，並敦促兩國解決昔日爭端。

尹錫悅說，「韓日關係基於普世價值，兩國基於未來及時代使命攜手共進的同時，希望能徹底解決過去的歷史問題」。他表示將盡快推動恢復南韓前總統金大中1998年與時任日本首相小淵惠三發表的共同宣言精神，在經濟、安全、社會及文化等多種領域擴大與日本合作。

韓日關係近年來因二戰慰安婦及徵用工等議題緊張，尹錫悅今年5月一上任，就誓言改善韓日關係。

此外，尹錫悅承諾，如果北韓停止發展核武，並「確實」著手將其銷毀，會提供北韓廣泛援助。他表示：「我們將實施大規模糧食供給、協助發電、輸電和基礎建設支援，以及進行港口和機場現代化，作為國際貿易用途」。

尹錫悅說，南韓也樂意協助北韓增加農業生產、醫院和醫療設施現代化，以及實施國際投資及金融支援。

尹錫悅 南韓 日本 北韓

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