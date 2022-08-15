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毫無特色 日媒稱岸田二戰結束日致辭僅沿用安倍說法

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本首相岸田文雄。美聯社
日本首相岸田文雄。美聯社

日本首相岸田文雄15日出席就任後首次二次大戰戰歿者追悼儀式致辭。日本共同社分析，岸田致辭基本上沿襲安倍晉三菅義偉兩屆政府內容，未提及對亞洲各國的加害和反省。此外，致辭結構和表述方式與近年致辭基本上相同，看不到岸田的特色。

過去日本首相的致辭中，1993年時任首相細川護熙首次提及亞洲受害者，而1994年首相村山富市在致辭中進一步表示，「對以亞洲為首的世界上很多人造成了罄竹難書的悲慘犧牲」，表達「深刻反省」和「不戰的決心」。

之後，歷代首相都用「造成很多痛苦與悲傷」等措辭提及日本加害責任。第一屆安倍政府也用了類似辭彙，但第二屆安倍政府2013年上台後就未再提及，岸田也效仿此作法。

岸田致辭內容與去年菅義偉和前年安倍的致辭內容相同，並寫進安倍首次提出的「積極和平主義」，體現繼承安倍。雖然岸田所說的「將歷史教訓銘刻於心」與近年致辭不同，但也是安倍過去致辭中曾說過的。

日本 菅義偉 岸田文雄 安倍晉三

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