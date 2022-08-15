朝鮮官媒：普亭致函金正恩 稱將擴大雙邊關係

根據朝鮮官媒朝中社（KCNA）週一（8月15日）報導，俄羅斯總統普亭因應朝鮮解放日（韓國稱光復節）在一封寫給金正恩的信中說，俄羅斯與朝鮮要「以共同的努力擴大全面和建設性的雙邊關係」。

報導指，普亭在信中寫道，更緊密的關係符合兩國的利益，也有助於加強朝鮮半島和東北亞地區的安全和穩定。

金正恩也致信普亭稱，「俄羅斯和朝鮮的友誼是在第二次世界大戰中隨著戰勝佔領朝鮮半島的日本而建立的」。

根據朝中社，金正恩在信中寫道，「在反對共同敵人的抗日大戰年代裡凝成的朝俄友誼跨世代和世紀不斷得到鞏固和發展下來，如今兩國之間的戰略戰術合作和支持聲援在粉碎敵對勢力的軍事威脅和挑釁、強權和專橫的共同戰線上正在提升到新的更高階段」。

路透社指出，朝中社並沒有指明「敵對軍事力量」為何，但這個詞彙通常被朝鮮官媒用來指涉美國及其盟友。

金正恩還表示，相信朝俄友好合作關係將本著2019年兩人在符拉迪沃斯托克會晤中達成的協議精神，在各領域進一步得到加強和發展。金正恩並祝普亭身體健康，在「維護國家和人民的主權和利益、爭取國家復興的責任重大的工作中取得更大的成果」。

俄羅斯朝平壤靠攏

由於入侵烏克蘭，俄羅斯遭到以美國為首的盟國制裁孤立。根據路透社報導，朝鮮在今年7月承認俄羅斯支持的烏克蘭東部兩個分裂的「人民共和國」盧甘斯克、頓涅茨克為獨立國家。朝鮮官員提出將派遣工人前往這些地區，幫助重建及其他勞動工作。烏克蘭政府隨即宣佈與北韓斷交，並指控平壤當局試圖破壞烏克蘭主權及領土完整。

此外，根據英國《獨立報》報導，俄羅斯軍事專家科羅琴科（Igor Korotchenko）8月初在俄國國家電視台稱，朝鮮準備向盟友俄羅斯派遣10萬士兵作為軍事援助，以加強其對烏克蘭的入侵。俄媒形容，朝鮮軍隊「有韌性、要求不高、有動力」，克裡姆林宮「不應該羞於接受金正恩向我們伸出的手」。

科羅琴科在受訪時稱，「如果朝鮮表示希望履行其打擊烏克蘭法西斯主義的國際義務，我們應該讓他們（這麼做）。」他並補充道，兩國都擁有簽署相關協議的主權。

有關消息的真實性尚未得到官方進一步證實，目前亦尚不清楚朝鮮如何向俄羅斯提供軍事援助。

今年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，朝鮮為其辯護並在3月的聯合國決議中反對要求俄羅斯結束入侵軍事行動。

（路透社、《獨立報》、朝中社）

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