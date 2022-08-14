日本逾百名國會議員與統一教有關 近80%屬自民黨

日本共同社針對參眾兩院的712名國會議員以問卷形式進行調查，截至12日取得583人回覆，發現有106名國會議員與「世界和平統一家庭聯合會」（原統一教）有關，其中又有82人屬於執政黨自民黨，占比近80%。這也再度證實，統一教以自民黨為中心，慢慢入侵日本政壇。

日本首相岸田文雄10日改組內閣，但新內閣仍有七名大臣和統一教有關，分別是外相林芳正、經濟安保大臣高市早苗、地方創生大臣岡田直樹、環境大臣西村明宏、厚生大臣加藤勝信、總務大臣寺田稔及經濟再生大臣山際大志郎，七人皆已向岸田報告和統一教往來情形。

其中加藤、寺田和山際三人皆曾向統一教旗下組織繳交數萬日圓會費，他們的秘書或後援會成員也曾出席統一教活動，不過本人則未參加。