「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

因出版小說「魔鬼詩篇」(The Satanic Verses)而被伊朗當局懸賞刺殺數十年的英籍和美籍作家魯西迪( Salman Rushdie)，12日在紐約州的演講台上被刺至少10刀，經手術後一度仍需戴呼吸器且不能說話，13日已拿掉呼吸器，而且可以說話了。

一家作家和學者推文表示，魯西迪已經可以說話了。他的經紀人威利(Andrew Wylie)證實這個消息，他之前表示，魯西迪可能失去一隻眼睛。

現年75歲的魯西迪自1980年代末期以來，一直是伊朗當局懸賞刺殺的目標。他的小說「魔鬼詩篇」被部分穆斯林視為褻瀆先知穆罕默德。

將他殺成重傷的凶嫌、24歲的馬塔(Hadi Matar)來自新澤西州小鎮費爾悠（Fairview)，為黎巴嫩裔美國人，從他在社群媒體的紀錄可以看出他有同情伊朗的傾向。馬塔12日突然衝上台，猛刺魯西迪的臉、頸部與腹部。

馬塔在庭審中拒絕就蓄意謀殺未遂和攻擊指控認罪，檢察官認為他的行動屬於「預謀」犯罪。