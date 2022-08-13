派遣戰鬥機和轟炸機 大陸赴泰國軍隊進行聯合軍演

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中國空軍將於14日派遣戰鬥機和轟炸機前往泰國，與泰國軍隊進行聯合演習。圖／德國之聲中文網
中國空軍將於14日派遣戰鬥機和轟炸機前往泰國，與泰國軍隊進行聯合演習。圖／德國之聲中文網

中國空軍將於周日（8月14日）派遣戰鬥機和轟炸機前往泰國，與泰國軍隊進行聯合演習

中國國防部在其網站上發布的一份聲明中說，這次代號為「鷹擊-2022」的空軍聯合訓練，主要課目包括空中支援、對地突擊、小規模和大規模兵力運用等。中國空軍將派出殲擊機、殲轟機、預警機等參訓。

中國在亞太地區不斷擴大的軍事活動令美國及其盟友感到震驚，並作為日益增長的戰略和經濟競爭的一部分，加劇了世界兩個最大經濟體之間的緊張關係。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於6月訪問了泰國，稱其目的是加強美國在該地區「無與倫比的聯盟和伙伴關係網路」。

「鷹擊-2022聯合軍演

「鷹擊-2022」聯合軍演將在泰國北部靠近老撾邊境的泰國空軍烏隆基地舉行。泰國空軍將派出殲擊機、預警機等參訓。

此次軍演正值美國在印度尼西亞與印度尼西亞、澳大利亞、日本和新加坡舉行戰鬥演習，這是自2009年開始的超級鷹盾演習以來規模最大的一次。

此前，中國還派遣軍艦、導彈和飛機進入台灣周邊水域和空中，作為對美國眾議院議長裴洛西訪台的威脅性回應。

白宮印太事務官坎貝爾(Kurt Campbell)周五表示，美國將采取堅決措施支持台灣，包括派遣軍艦和飛機通過分隔台灣和中國的160公裡寬的水道。

「我們將繼續在國際法允許的範圍內飛行、航行和運營，這符合我們對航行自由的長期承諾，」他在與記者的通話中說，「其中包括在未來幾周內穿越台灣海峽，進行標準的空中和海上過境。」

（美聯社）

本文章由德國之聲授權提供】

泰國 空軍 演習

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