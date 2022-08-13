消息不太好！《魔鬼詩篇》作者魯西迪遇刺、恐失一眼

印度裔英國作家魯西迪（Sir Salman Rushdie ）12日在美國紐約州的一場活動登台時，遭一名男子持刀攻擊、被刺達10至15次，隨後由直升機緊急送往醫院搶救。經紀人當晚發布聲明表示，「消息不太好」（The news is not good.）。

魯西迪出生於孟買的一個穆斯林家族，中學時移居英國，因1988年的《魔鬼詩篇》（Satanic Verses）一書觸怒伊朗，隔年被已故最高領袖何梅尼下令追殺，也因此一直遭受伊斯蘭死亡威脅。

據報導，在台上受到攻擊的魯西迪頸部與腹部均遭刺傷，跟他同台的訪問者里斯（Henry Reese）則是頭部受到輕傷。魯西迪的經紀人懷利（Andrew Wylie）透過聲明表示，他現在正使用呼吸器、無法說話，「薩爾曼將有可能失去一隻眼睛，手臂的神經被切斷了，肝臟被刺傷與受損」。

警方已經拘押了來自新澤西州錦銹鎮（Fairview, NJ）的24歲嫌犯馬塔爾（Hadi Matar），執法部門消息人士告訴紐約郵報，初步調查顯示他在社群媒體發表貼文，支持伊朗與革命衛隊，也更廣泛地支持「什葉派極端主義」。