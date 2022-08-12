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「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

聯合報／ 編譯李京倫／即時報導
「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社
「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社

英國每日郵報報導，印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）12日上午在紐約州肖托夸鎮（Chautauqa）準備發表演說時，遭揮刀攻擊，明顯頸部受到刺傷。魯西迪曾因寫書觸怒伊朗，在1989年被下令追殺。

路透社和英國廣播公司（BBC）報導，1名目擊者表示，當魯西迪在紐約州西部的肖托夸協會（Chautauqua Institution）準備演講時，1名男子衝上講台攻擊他。警方表示，參與活動的州警將這名攻擊者逮捕。

根據警方，受傷的魯西迪被直升機送往醫院救治，目前情況不明。

1名不願具名的目擊者指出，魯西迪遭這名男子攻擊後倒在講台上，之後被一群人圍住抬起腳，似乎是要讓較多血液流向魯西迪的上半身，至於發動攻擊者則被制伏。

印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）12日上午在紐約州肖托夸鎮（Chautauqa）準備發表演說時，遭揮刀攻擊。圖為魯西迪遭攻擊後倒在講台上，之後被一群人圍住抬起腳。美聯社
印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）12日上午在紐約州肖托夸鎮（Chautauqa）準備發表演說時，遭揮刀攻擊。圖為魯西迪遭攻擊後倒在講台上，之後被一群人圍住抬起腳。美聯社

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)也在推特上發文，感謝州警對事件的快速響應，並指示協助進一步調查。

魯西迪誕生於孟買一個穆斯林家族，中學時期起移居英國，有「後殖民文學教父」美譽，與石黑一雄、奈波爾並稱「英國文壇移民三雄」。1988年發表的小說「魔鬼詩篇」因「侮辱伊斯蘭先知」的罪名而遭前伊朗領袖何梅尼勒令追殺，歷年來賞金不斷提高，各國「魔鬼詩篇」出版者或翻譯者中亦有多人遇刺身亡。

英國 印度 石黑一雄

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