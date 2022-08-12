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烏俄互控攻擊札波羅熱核電廠 聯合國籲列「非軍事區」
烏克蘭和俄羅斯11日再度互相指控對方攻擊烏克蘭東南部的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia），聯合國秘書長提議應該把核電廠列為非軍事區。
路透報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，札波羅熱核電廠11日遭到五次攻擊，地點包括放射性材料儲存地附近。俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯任命的官員指出，烏克蘭兩次砲擊核電廠，打亂人員換班時間。
聯合國安理會11日開會討論此一局勢，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）稱該核電廠不應成為軍事行動一部分，需要在技術層面緊急協議非軍事化，確保該區安全，警告如果這座全歐洲最大的核電廠受損，可能帶來災難後果。
烏克蘭總統澤倫斯基要求俄羅斯將該核電廠交還烏克蘭控制。他在影片談話中說，「只有俄羅斯人完全撤出......並恢復烏克蘭對核電廠周遭局勢的全面控制，才能保證恢復全歐洲的核能安全。」
法國也回應澤倫斯基的要求，並指俄羅斯佔領烏克蘭核電廠危及世界。法國外交部發聲明說，俄羅斯武裝部隊在核電廠附近的存在和行動增加發生事故的風險，並可能造成毀滅性後果。
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