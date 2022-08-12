聽新聞
test
0:00 / 0:00

37年前日航空難…乘客墜機前十分鐘拚死寫下遺書道別 警憶搜救現場「如地獄繪圖」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本航空在1985年發生嚴重空難事件，造成520人死亡的慘劇。圖擷取自twitter
日本航空在1985年發生嚴重空難事件，造成520人死亡的慘劇。圖擷取自twitter

1985年8月12日，日本航空一架從東京飛往大阪的班機，在行經群馬縣上空時意外墜落，造成520人死亡，僅4人生還的慘劇。如今此事件已過了37年，當時曾在群馬縣擔任警官的飯塚訓，近期在媒體回顧當時的搜索狀況。

飯塚在日本媒體「現代ビジネス」撰文指出，當時為了要救災，總計出動了超過1500位的警察、醫師、護理師等人。然而現場飛機的殘骸，四處散落的人類手腳、毛髮、肉塊等等，其中包括幾位學齡前幼兒的屍體，彷彿是一張真實版的「地獄繪圖」，讓所有人都難掩悲傷的情緒，現場不時傳來哭嚎的聲音。

有一位年輕隊員在搜救時，發現一個穿著迪士尼角色圖案內褲的幼兒遺體，瞬間情緒來到臨界點，和同伴說「分隊長，連這樣的小孩子都……我實在……」。而資深警官則一邊安慰著年輕員警「哭出來也行喔」，一邊強忍著自己的淚水。

另外，蒐集死者「生前資料」也是一件困難的事。由於班機乘客遍布日本各地，使得他們必須聯絡各地的警方動員，採集死者自宅、職場留下的指紋、毛髮等等。但因為日本仍有發生重大變故，親友就會聚在一起幫忙打掃清潔的習慣，因此很多生前的痕跡都找不到了。

警方在搜索過程中，還發現一段在墜機十分鐘前，死者盡力寫下的「遺書」。內容為「真理子、津慶、知代子，請你們和睦相處，好好照顧媽媽。爸爸感到非常遺憾。媽媽，發生這種事情實在很遺憾。再會了，孩子們的事情就萬事拜託了。現在六點半。飛機正邊盤旋著急速下墜中。謝謝至今以來的幸福人生」。除了讓人感受到罹難者對家人的深厚感情，更再度對悲劇的不幸哀痛萬分。

墜機

延伸閱讀

日本壽司郎推啤酒半價暢飲卻「一開店就缺貨」 客人怒批變相詐欺

觀光客回流卻沒車！沖繩租車價格暴漲 四天三夜價飆破10萬日幣

人妻偷拿丈夫名義借款百萬被抓包 雇兇手「半夜刺殺老公」

「如畫般和樂融融的一家四口」母姊弟三人被勒死 父留遺書不知去向

相關新聞

全球人口 最快11月15日衝破80億

聯合國7月時已預測，今年全球人口可能突破80億人，估計可能在11月15日跨越這個里程碑。問題是，接下來全球人口會持續衝上...

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

英國每日郵報報導，印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）12日上午在美國紐約州肖托夸鎮（Chautauqa...

陸軍演飛彈落入日本專屬經濟區 傳是習近平親自下令

中國大陸4日進行軍演時發射的5枚彈道飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），遭日本政府強烈抗議。共同社11日引述多名消息人士說...

中國大陸在台海軍演 印度：反對片面改變兩岸現狀

印度政府今天表示，印方反對任何改變台灣現狀的單方面行動。這是自中國開始在台灣周圍進行軍演以來，印度對此議題的首次重大發言

中國大陸升高對台威脅 德國朝野示警對中依賴風險

中國進行軍事演習升高台海衝突風險，德國總理蕭茲和工商團體警告對中國過度依賴的風險，呼籲業者分散市場

塑膠義肢內藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲身亡

阿富汗官員和塔利班（或譯神學士）消息人士透露，塔利班宗教領袖哈卡尼（Sheikh Rahimullah Haqqani）今天在喀布爾一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。