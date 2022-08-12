37年前日航空難…乘客墜機前十分鐘拚死寫下遺書道別 警憶搜救現場「如地獄繪圖」

1985年8月12日，日本航空一架從東京飛往大阪的班機，在行經群馬縣上空時意外墜落，造成520人死亡，僅4人生還的慘劇。如今此事件已過了37年，當時曾在群馬縣擔任警官的飯塚訓，近期在媒體回顧當時的搜索狀況。

飯塚在日本媒體「現代ビジネス」撰文指出，當時為了要救災，總計出動了超過1500位的警察、醫師、護理師等人。然而現場飛機的殘骸，四處散落的人類手腳、毛髮、肉塊等等，其中包括幾位學齡前幼兒的屍體，彷彿是一張真實版的「地獄繪圖」，讓所有人都難掩悲傷的情緒，現場不時傳來哭嚎的聲音。

有一位年輕隊員在搜救時，發現一個穿著迪士尼角色圖案內褲的幼兒遺體，瞬間情緒來到臨界點，和同伴說「分隊長，連這樣的小孩子都……我實在……」。而資深警官則一邊安慰著年輕員警「哭出來也行喔」，一邊強忍著自己的淚水。

另外，蒐集死者「生前資料」也是一件困難的事。由於班機乘客遍布日本各地，使得他們必須聯絡各地的警方動員，採集死者自宅、職場留下的指紋、毛髮等等。但因為日本仍有發生重大變故，親友就會聚在一起幫忙打掃清潔的習慣，因此很多生前的痕跡都找不到了。

警方在搜索過程中，還發現一段在墜機十分鐘前，死者盡力寫下的「遺書」。內容為「真理子、津慶、知代子，請你們和睦相處，好好照顧媽媽。爸爸感到非常遺憾。媽媽，發生這種事情實在很遺憾。再會了，孩子們的事情就萬事拜託了。現在六點半。飛機正邊盤旋著急速下墜中。謝謝至今以來的幸福人生」。除了讓人感受到罹難者對家人的深厚感情，更再度對悲劇的不幸哀痛萬分。