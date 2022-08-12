德國總理蕭茲：未確定訪中日期

德國總理蕭茲本周四在夏季記者會上表示，俄羅斯對烏克蘭的攻擊是德國和世界目前面臨的最大挑戰。他說，德國已經打破了不向沖突地區提供武器的傳統，向烏克蘭提供武器，幫助其打擊俄羅斯侵略軍。

蕭茲再次強調之前的聲明，即俄羅斯的入侵代表了一個歷史轉折點，莫斯科的行動讓人想起了19世紀侵略擴張領土的政治概念。蕭茲說，“俄羅斯總統對這場戰爭負有責任"，但他拒絕回答關於俄羅斯總統普京是否應該親自為其行動負責的問題。

蕭茲說，只能在烏克蘭的同意的情況下才能結束戰爭，只有烏克蘭總統、議會和人民才能最終決定在什麼條件下解決沖突，而不是由俄羅斯獨裁決定和平什麼時候到來。

中國是俄羅斯最後一個盟友之一。蕭茲說，就他上任後對中國的首次訪問，雙方進行了討論，但還沒有確定日期。

呼籲德國企業不要過多依賴中國

他同時呼籲德國企業不要過於依賴中國，而是要依賴多樣化的供應鏈。他說，減少對進口的依賴已稱為德國國家戰略的一部分。通過擴大可再生能源，德國將逐漸減少對化石能源的依賴性。

在回答關於對中國的新的依賴性問題，例如中國供應的太陽能和風能的重要組成部件，蕭茲說，無論在供應鏈還是出口問題上，都應該依靠多個合作伙伴。“我相信，德國經濟界現在已經做出了正確的決定“，他補充道。

蕭茲還強調，追求獨立性適用於所有領域，包括原材料領域。例如，對於高科技產品的重要生產原料鋰，德國目前就正在努力在世界範圍內尋找數家供應商。他還指出，即使一個供應商能夠提供特別便宜的產品，企業也應該尋找多個合作伙伴。此外，蕭茲說，德國政府還努力謀求在半導體等具有戰略意義的產品方面的獨立性。這就是為什麼德國政府准備投資數十億美元支持英特爾在馬德堡建廠的原因。接下來將會有更多項目。

蕭茲還表示，他還計劃前往阿拉伯世界。德國正在和多個阿拉伯國家商談額外的能源供應。聯邦經濟部長哈貝克（Robert Habeck,綠黨）已在3月份前往卡塔爾等地，就液化天然氣交易進行談判。

在一個半小時的記者提問結束前，蕭茲還被問及是否想念前總理默克爾。蕭茲咧嘴一笑說："我喜歡和她通電話，但我現在也喜歡當總理。”

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