針對「三不一限」再重申 南韓總統辦公室：薩德問題不容妥協

據韓聯社報導，南韓總統辦公室周四（8月11日）在就有關「薩德」反導系統（THAAD）「三不一限」的說法再次重申，「三不一限」不是韓方做出的承諾，也不是韓中雙方達成的協議。

昨天（10日），中國外交部表示，南韓外交部長朴振訪華期間，中韓外長就「薩德」問題又深入交換了意見，闡明了各自立場，增進了相互了解。雙方同意重視對方的合理關切，「基於雙方的諒解，中韓雙方階段性穩妥處理了」薩德「問題」。

中國外交部發言人汪文斌在當日的例行記者會上說，「美方在韓部署『薩德』系統明顯損害中國的戰略安全利益，中方已多次向韓方表明關切。南韓政府正式對外作出『三不一限』的政策宣示，中方重視韓國政府的這一立場」。

韓聯社報導指出，南韓外交部長官朴振10日在青島向韓媒記者團介紹訪華成果時表示，已向中方明確表明所謂「薩德三不」並不是韓方對中方的承諾或雙方達成的協議。

所謂「三不一限」是指，韓方不增加部署「薩德」，不形成韓美日軍事聯盟，不參與美方的導彈防禦系統，限制現有「薩德」的實際使用。

2016年7月，南韓政府宣布決定在南韓境內部署「薩德」反導系統。中國認為部署薩德系統會對其國土安全造成影響，此後對南韓採取多項反制措施，包括禁止南韓媒體及藝人演出、旅游屏蔽等。這些措施也導致中韓關係迅速冷卻。

2017年11月，時任南韓外長的康京和訪華。中國外交部發表的新聞稿中稱，「中方重視韓方關於不考慮追加薩德系統、不加入美國反導體系、不發展韓美日三方軍事同盟的表態以及無意損害中方安全利益的表態，希望韓方繼續妥善處理『薩德』問題」。在此之後中韓關係重新回暖。

韓聯社報導稱，此次南韓外長朴振訪華過程中向中方表明「薩德」問題是韓方為應對朝鮮核導威脅採取的自衛性防禦措施，事關南韓安全主權。雙方就「薩德」問題不應成為影響兩國關係的絆腳石形成共識。朴振還說，「薩德」問題並不是韓中關係的全部，也不應成為全部。

11日，南韓總統府方面再次重申外交部的立場，「薩德」系統是能確保南韓國民生命與財產安全不受朝鮮核導威脅的自衛性防禦手段，相關事宜關乎國家安全主權，不容妥協。

對於「薩德」基地恢復正常化運轉的進展，南韓總統府一位高級官員表示，有關工作正在進行當中，預計「薩德」基地將於月底復常。

南韓國防部長李鐘燮對媒體表示，韓國對於「薩德」系統的政策不會因中國的反對而做出改變。他強調，「薩德」的雷達系統不是用來對付中國的。

中國外交部昨天就中國外長王毅與南韓外長朴振舉行會晤發表的新聞稿中稱，「雙方就『薩德』問題深入交換了意見，闡述了各自立場，認為應重視彼此安全關切，努力予以妥善處理，不使其成為影響兩國關系的絆腳石」。

中國外交部新聞稿中還提到，「雙方同意加快中韓自貿協定第二階段談判，爭取盡快達成一致。同意就維護產供鏈穩定事宜開展對話，致力於產供鏈的完整、安全、暢通、開放和包容。堅持貿易投資自由化，遵守世貿規則，堅持非歧視、非排他、公開、透明原則」。

兩國外交部的新聞稿中也都提及，雙方將在年內舉行外交安全「2+2」對話。

（韓聯社、路透社）

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