柬埔寨的高薪打工陷阱：為什麼明知有風險，還是有一堆人趨之若鶩？

天底下絕對沒有白吃的午餐，在出發去柬埔寨或其它東南亞國家之前，最好先三思而後行。

近月來，愈來愈多台灣人年輕人選擇出國到柬埔寨（Cambodia），他們不是要去吳哥窟欣賞12世紀的吳哥王朝神廟建築，也不是到吐斯廉屠殺博物館見證紅色高棉在過去的種族滅絕營歷史，更非在金邊享受南洋美食的文化魅力──而是抱持著一夕致富的夢想，期待在短期的打工機會中，賺進人生第一桶金。

在這些懷抱著理想的青年心裡，他們為自己的未來畫了豐富的藍圖，簡單的工作、不需要經驗的訴求、看似難得的工作機會、待遇優渥的利誘，好似這趟出國就能改變人生般夢幻；但看在機場苦苦勸導的警方眼裡，這群人即將面對的際遇，就如飛蛾撲火般黯淡。

在這類型於柬埔寨的工作機會裡，工作產業不外乎賭場、博弈、線上遊戲，不僅包吃、包住，還免費提供機票，對方會先以一種話術詐騙的說詞，邀請受害者行詐騙之實，甚至被要求邀請更多的朋友落入圈套。

然而，等到發現工作內容與期待不符，大概也完全無可挽回的餘地，因為這些人只要一抵達柬埔寨機場，手機和護照就會被沒收，在人生地不熟、語言不通、人權不被重視的地方，你又該怎麼求救？很多人除了連自己身在何處都不知道，更遑論整個工作園區都是對方的人，警察也是收了錢辦事。

柬埔寨詐騙基地 受害者遍布亞洲

國際透明組織（Transparency International）揭露，其實在柬埔寨的這類型詐騙行動裡，受騙的不只台灣人，就連中國（China）人、馬來西亞（Malaysia）人、泰國（Thailand）人與越南（Vietnam）人等東南亞國家都有許多受害者，有關代表處每天都會收到相關求助訊息，只是運氣好能被拯救回來的卻不多。

國際透明組織柬埔寨執行董事佩奇皮西（Pech Pisey）表示，「日益嚴重的人道主義危機，突顯在一個執法薄弱且深受地方官員腐敗、貪汙困擾的國家，犯罪活動依然是持續存在。」

儘管目前柬埔寨並不是共產國家，但他表示，目前柬埔寨對中共還是有很高的依賴，「而北京對於控制這個幾乎無法無天的東南亞國家，權力是依然是有限的。」

高薪利誘出國 卻被迫從事詐騙工作

在這些經過形象包裝的血汗工廠裡，經營公司的高層奴役那些從亞洲其它國家引誘而來的人，初期抵達前他們承諾提供高薪工作，但抵達後，他們便在暴力威脅下被迫在網路上詐騙他人，男性不服管教會被帶至小房間毆打、女性則會被強暴，完全沒有任何尊嚴可言。

佩奇皮西說，由於柬埔寨的腐敗文化和根深蒂固的陋習，這些陰暗的血汗工廠不太可能被消滅，甚至犯罪集團還有自己的整個園區，「這些從事網絡詐騙犯罪的人可以透過金錢購買、賄賂達到完整的保護，在軍隊式的監控下，一般人根本無從逃脫。」就算僥倖能夠脫離，被抓回來可能就是死路一條。

《VICE》報導，在東南亞如柬埔寨、寮國（Laos）與緬甸（Myanmar），有非常多這種構成了「工業區」層級的詐騙中心，犯罪集團用一種「屠宰式騙局」的方式，以一連串的前置作業「養肥」他們的目標，這些被迫誘騙他人的受害者透過甜言蜜語、投資獲益等方式吸引愛情詐騙與投資詐騙對象，讓對方不斷的匯款。

心力憔悴 行動也完全受控制

儘管這種詐騙方式層出不窮，但依然總是有人深受其害，支撐這個行業的是成千上萬陷入人口販賣、債務脅迫、強迫勞動和暴力毆打循環的人──也許他們也不想騙人，但只要沒辦法達到規定的業績，後果往往都很難堪。

人道救援組織轉述受害者的心聲，「我每天都不想再當騙子了，但如果我不這麼做，我就會被這裡的人毆打。」

一名獲救的受害者透露，在被騙抵現場時，除了與先前答應的各種天花亂墜之待遇條件完全不同，他們基本上也是被軟禁的，且工作前要先接受為期兩天的培訓，熟悉溝通的話術、腳本，建立和陌生人融洽聯繫的管道，進而教導如何投資、註冊虛擬貨幣等。

「我的工作就是每天進行大量的搜索，在Facebook和Instagram找到潛在的客戶，並和陌生人開始交談，我們10個人在一個房間，每天15個小時都在做同樣的事情，所有人的螢幕都連到一個中央大螢幕，主管隨時在監控我們的對話。」

警方貪汙情況嚴重 儼然詐騙產業鏈

他透露，如果表現不符預期或反抗、沒有利用價值的人，就會被轉賣到另一家詐騙集團，就像人球一般毫無尊嚴可言。

當然，薪水根本也不是和預期的相同，而是慘到連日用品都難以購買，一旦到最終沒有利用價值，還會被當成活體器官販賣。

人道救援組織表示，真正可能被獲救的人，往往都是繳了至少1萬美金的贖金，才有可能獲釋，但也有很多筆金流是匯出後完全沒有下文，而且也不知道錢最終轉去哪裡的案例。

在柬埔寨，這個問題有關當局也不是不解決，只是茲事體大，許多犯罪集團的據點其實都在難以管理的邊境地區，甚至其實都隱藏在所謂的「自治經濟特區」的幕後，整個系統性的問題使問題長久存在。

當地人道組織和國際非政府組織就曾發布了一份關於詐騙集團「奴隸住所」的聲明──「柬埔寨政府、地方和國際組織、聯合國機構和其他政府，迫切需要採取協調和有針對性的應對措施，以應對這場人道危機的嚴重性。這些行為的存在是一場悲劇，我們對柬埔寨被用作這種不人道行為的基地感到震驚。」

以下有幾點，是你在前往柬埔寨時應該深思的理由：

1、薪水高到超乎想像 無經驗可、不需要一技之長、工作單純、包吃包住、薪水奇高……再怎麼樣用常理設想，這都是非常明顯的話術，一個正常的工作機會怎麼可能用如此優渥的條件招聘完全沒經驗的人？天底下絕對沒有白吃的午餐。 2、工作地點在東南亞 由於地處邊境、軍閥勢力滲透，這些在柬埔寨看似正常的經濟園區，其實大多是由詐騙集團所經營的，只要一到當地，所有行動和人身自由就會被控制，所以在根本不懂地語言的狀況下，一般人絕對會求助無門，千萬別因此上當。 3、官商勾結與貪污嚴重 如果真的不幸被騙到當地，想報警可不是這麼簡單。雖然目前柬埔寨不算是共產國家，但貪腐問題卻非常嚴重，沒有什麼事情是透過賄賂警察無法解決的，在明目張膽的包庇下，這些人根本難以繩之以法。

因此，好好想想自己的家人，與其去國外好高騖遠的想像那不切實際的待遇，倒不如腳踏實地的在台灣認分工作，別和自己的未來和自由過不去。

（本文出自2022.8.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）