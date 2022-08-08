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以加衝突三天釀數十死 停火協議生效

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）以色列看守總理拉皮德（Yair Lapid）的辦公室週日（8月7日）證實，與巴勒斯坦武裝分子的停火協議將在當地時間晚上11點30分開始生效。巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad group）早些時候宣布，他們同意由埃及調解的停火協議。

自去年以色列和巴勒斯坦伊斯蘭教遜尼派組織哈馬斯（Hamas）進行為期11天的戰爭以來，這次的以巴衝突是以色列和加沙激進組織之間最嚴重的戰鬥。

巴勒斯坦衛生部表示，到目前為止，有41人死於以色列的行動，包括幾名兒童。以色列說，這些兒童是由於伊斯蘭聖戰組織發射錯誤的火箭彈而死亡。 據加沙當局，目前已至少311人受傷。

美國總統拜登（Joe Biden）8日對停火表示歡迎，並補充說，他支持對平民傷亡的報告進行調查。

拜登發表聲明，呼籲「所有各方全面執行停火協議，並確保隨著戰鬥的平息，燃料和人道主義物資能夠進入加沙」。

最新以巴衝突是如何展開的？

以色列於上週五（5日）開始了名為「破曉」的軍事行動。到目前為止，以色列的空襲已經殺死了幾名伊斯蘭聖戰組織的高級成員，包括高級指揮官曼蘇爾（Khaled Mansour）和賈巴裡（Tayseer al-Jabari.）。

以色列軍方指控，曼蘇爾和賈巴裡都在策劃恐怖襲擊。

對此，巴勒斯坦武裝分子也向以色列城市發射了數百枚火箭，包括特拉維夫和阿什克倫。到目前為止，平民因火箭彈襲擊而趕往避難所的過程中，有2名以色列人受傷。

以色列還表示，巴勒斯坦的迫擊炮破壞了以色列-加沙的埃雷茲邊境口岸。

美國、歐盟和國際社會的其他成員呼籲緩和緊張局勢。

加沙的伊斯蘭執政當局哈馬斯大多沒有參與衝突。哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織都被歐盟和美國視為恐怖組織，其目標是消滅以色列。

埃及在調解努力中發揮了關鍵作用。去年，埃及促成了休戰，結束了以色列和哈馬斯在加沙地帶為期11天的戰爭。

加沙日益惡化的人道主義危機

在最近一次爆發的戰鬥中，加沙的人道主義狀況一直在惡化。

加沙的醫院院長說，「每分鐘」都有傷員抵達加沙市的希法醫院。加沙的藥品短缺，同時還經常停電。

出於安全考慮，以色列本週早些時候關閉了與加沙的過境點。由於缺乏燃料，加沙唯一的發電廠在6日被迫關閉。加沙衛生部警告，由於缺電，醫療服務將在9日停止。

聯合國表示，停電還將導致加沙的供水中斷，進一步加劇人道主義危機。

（法新社、路透社）

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