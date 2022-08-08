中國軍演台灣人竟無感？CNN記者來台超訝異：逛街吃飯照舊

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發國際關注，中國解放軍也隨即宣布在台灣周邊進行演習導致局勢升級，美國CNN記者埃西格（Blake Essig）從日本被調往台灣支援，卻意外見到台灣人「一點也不驚慌」。

CNN報導，埃西格原先是被駐點於日本東京的記者，隨著台海局勢升級被調往台灣支援。由於國際認為中國解放軍實彈軍演行為是未來若發動武力侵台的「預演」，埃西格原以為台灣民眾會處於相當緊繃的狀態，他表示「與CNN討論過的幾位國際智庫專家都說這感覺像是預演、對台發動戰爭的潛在可能。」

沒想到當埃西格實際前往台北街頭實察後，他發現台灣民眾對於台海緊張局勢的反應似乎相當冷靜，他表示「逛街購物人潮一如往常，餐廳外也依舊大排長龍，日子似乎像沒事一樣照過」。

看到台灣實際民情後，埃西格認為「也許是過去70年一直處於中國的威脅之下，台灣民眾才能表現的如此冷靜」。