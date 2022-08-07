台海若衝突 日前參議員：岸田內閣最擔心「這件事」

美國6月通膨年增率飆破9%，民眾已深覺負擔沉重，如果是90%，那會是什麼場景？阿根廷今年以來通膨達64%，預估12月時就會高達90%，這樣要怎麼過活？紐約時報深入探訪阿國首都布宜諾斯艾利斯，發現市面大致平靜，民眾也有各種適應辦法，雖然在外人看來，或許可稱為光怪陸離，例如，腰纏10萬美元上街一點都不稀奇。

2022-08-07 15:00