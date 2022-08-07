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台海若衝突 日前參議員：岸田內閣最擔心「這件事」
美國聯邦眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）日前訪台後，中國大陸在台海周邊進行演習，發射的飛彈有5枚落入日本專屬經濟區（EEZ），日本因此透過外交渠道提出嚴重抗議。美國之音報導，日本前參議員、日本民間智庫PHP綜合研究所前社長江口克彥認為，如果台海發生衝突，日本與俄國間爭議領土北方四島也會面臨危機，因此首相岸田文雄內閣著重維持台海現狀。
江口表示：「對於這次中國在台灣周邊發動軍演，不難看出若台海戰爭爆發，美國拜登政府即使會像援助烏克蘭一樣，提供台灣武器，但是否會直接派美軍支持台灣值得懷疑，對北京發射飛彈更不可能。如果美國出兵援助台灣，基於美日同盟約定，日本自衛隊也必須出動。屆時，俄國就有機會正式奪取北方四島，這正是岸田內閣最想避免的事。所以，無論是短期或長期，努力維持台海現狀是對日本最好的選擇。」
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