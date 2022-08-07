快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

高校退場悲歌？8年廢棄校舍如「鬼城」 地下室遭淹沒成小埤塘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台海若衝突 日前參議員：岸田內閣最擔心「這件事」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本首相岸田文雄。法新設
日本首相岸田文雄。法新設

美國聯邦眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）日前訪台後，中國大陸在台海周邊進行演習，發射的飛彈有5枚落入日本專屬經濟區（EEZ），日本因此透過外交渠道提出嚴重抗議。美國之音報導，日本前參議員、日本民間智庫PHP綜合研究所前社長江口克彥認為，如果台海發生衝突，日本與俄國間爭議領土北方四島也會面臨危機，因此首相岸田文雄內閣著重維持台海現狀。

江口表示：「對於這次中國在台灣周邊發動軍演，不難看出若台海戰爭爆發，美國拜登政府即使會像援助烏克蘭一樣，提供台灣武器，但是否會直接派美軍支持台灣值得懷疑，對北京發射飛彈更不可能。如果美國出兵援助台灣，基於美日同盟約定，日本自衛隊也必須出動。屆時，俄國就有機會正式奪取北方四島，這正是岸田內閣最想避免的事。所以，無論是短期或長期，努力維持台海現狀是對日本最好的選擇。」

台海 岸田文雄

延伸閱讀

台海第4次危機 葛來儀：美國盼台海恢復現狀將非常困難

台南消防彩繪燈籠 在日本前橋市赤城山夏日祭展出

王毅警告美國：不要輕舉妄動 不要製造更大的危機

醫借鏡俄烏戰爭分析「只要美國沒這動作」 台海熱戰機率極低

相關新聞

韓外長明訪陸三天 台灣與Chip 4等議題磋商引外界關注

南韓外長朴振8日起將訪問中國大陸青島三天，並跟中國國務委員兼外長王毅會談，外界關注雙方是否會談及台海問題、晶片供應鏈合作...

台海若衝突 日前參議員：岸田內閣最擔心「這件事」

美國聯邦眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）日前訪台後，中國大陸在台海周邊進行演習，發射的飛彈有5枚落入日本專屬經濟區（EEZ...

以、巴戰火再起 伊朗表態積極介入

以色列再度轟炸加薩走廊，對此，支持巴勒斯坦的伊朗6日表態，如果以色列再進一步轟炸巴勒斯坦，將會有進一步的反制行為，但伊朗並未透露反制詳情。以色列長期以來對加薩走廊有領土野心，進來又開始密集轟炸，試圖讓巴勒斯坦與基地組織哈瑪斯屈服，但哈瑪斯背後有伊朗為之撐腰。

日相岸田宣布閃電改組 是否顧及派閥平衡成焦點

日本首相岸田文雄6日正式宣布改組內閣，傳出時間點落在10日，從宣布到進行改組只有短短4天。日媒研判顯示岸田意圖掌握人事主...

通膨90%怎麼過活？阿根廷高檔餐廳爆滿 貧民以物易物度日

美國6月通膨年增率飆破9%，民眾已深覺負擔沉重，如果是90%，那會是什麼場景？阿根廷今年以來通膨達64%，預估12月時就會高達90%，這樣要怎麼過活？紐約時報深入探訪阿國首都布宜諾斯艾利斯，發現市面大致平靜，民眾也有各種適應辦法，雖然在外人看來，或許可稱為光怪陸離，例如，腰纏10萬美元上街一點都不稀奇。

岸田民調下滑提前內閣改組 防相岸信夫傳卸職

日本首相岸田文雄擬提前於10日進行內閣改組，被外界認為是挽救上台至今最低民調支持度。日媒報導，前首相安倍晉三的胞弟、防衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。