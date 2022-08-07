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以、巴戰火再起 伊朗表態積極介入

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對以色列轟炸加薩走廊，伊朗強硬表態，並揚言串聯周圍附隨組織攻打以色列。（Picryl）
針對以色列轟炸加薩走廊，伊朗強硬表態，並揚言串聯周圍附隨組織攻打以色列。（Picryl）

以色列再度轟炸加薩走廊，對此，支持巴勒斯坦伊朗6日表態，如果以色列再進一步轟炸巴勒斯坦，將會有進一步的反制行為，但伊朗並未透露反制詳情。以色列長期以來對加薩走廊有領土野心，進來又開始密集轟炸，試圖讓巴勒斯坦與基地組織哈瑪斯屈服，但哈瑪斯背後有伊朗為之撐腰。

伊朗強硬表態

根據《半島電視台》報導，伊朗革命衛隊總指揮薩拉米6日發表聲明，強調巴勒斯坦面對以色列軍隊的轟炸不會孤軍應戰，伊朗將加入反錫安主義的道路，致力於解放耶路撒冷，並恢復巴勒斯坦人民的權益。以色列近日對加薩走廊發動空襲，聲稱要掃蕩當地的聖戰組織。

巴勒斯坦則以火箭彈回應，迦薩的衛生部門事後回報說，15人因以色列轟炸身亡，其中還有一名5歲的小女童，另有超過100人受傷；伊朗總統賴西也發表強硬聲明，聲稱要以色列付出代價。不過《以色列時報》提到，以色列國防部也回應說，他們已經做好作戰數周的準備。

中東紛爭四起

薩拉米還揚言，會發動黎巴嫩的真主黨利用火箭炮騷擾以色列。加薩走廊的衝突不只代表以色列與巴勒斯坦，巴勒斯坦背後還有伊朗想要在中東擴大影響力的影子，在以色列周遭就有哈瑪斯、真主黨這兩個武裝組織與伊朗有關，以色列政府指控伊朗走私武器給他們，用來騷擾以色列。

先前曾在美國的協調下，以色列與阿聯酋、巴林等國改善了外交關係，試圖聯合防止伊朗崛起。伊朗雖恢復與美談《核協議》，但能否談成仍是未知數；加上伊拉克面臨政府癱瘓、遲遲選不出新總理的窘境，這些事情也讓中東的區域局勢變得詭譎起來。

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