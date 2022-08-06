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普亭與厄多安會晤 雙方欲加強經貿合作

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俄羅斯總統普亭（右）和土耳其總統厄多安（左）在俄羅斯索契舉行了長約4個小時的會談，雙方決定擴展兩國的經濟關係。 美聯社
俄羅斯總統普亭（右）和土耳其總統厄多安（左）在俄羅斯索契舉行了長約4個小時的會談，雙方決定擴展兩國的經濟關係。 美聯社

俄羅斯總統普亭土耳其總統厄多安俄羅斯索契舉行了長約4個小時的會談，雙方決定擴展兩國的經濟關係。俄通社援引俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)表示，厄多安訪問期間，雙方在貿易和經濟領域做出了「非常重要的決定」。

雙方合作的條件將變得更加容易。比如，土耳其今後將以盧布結算俄羅斯對土方的天然氣供應。另外，普亭和厄多安表示，兩國將在打擊「敘利亞境內所有恐怖組織」方面相互協調，也會聯合行動。

普亭和厄多安都強調了會執行烏克蘭糧食出口協議的意願。會後兩人發布聲明，指出：「俄羅斯和土耳其之間真誠、坦率和信任的關係對地區和全球穩定至關重要。」

(路透社，法新社等)

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俄羅斯 普亭 厄多安 土耳其

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