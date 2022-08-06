歐洲救星？俄媒大讚德國前總理施若德 稱其為「普亭的朋友」

沒有「北溪2號」德國必定要挨凍，這是普亭從他的德國朋友施若德那裡得到的消息。俄羅斯日報《莫斯科共青團員報》這樣形容施若德最近接受德國媒體的採訪。該媒體滿意地總結道，施若德顯然認為普亭的說法很有說服力：「在採訪中，他跟普亭的說法一樣，將（『北溪1號』供應量減少的）問題歸咎於西門子。」

俄羅斯廣播公司Zargrad也對這位德國前總理提出表揚，認為他現在可以擔任斡旋談判的新角色：「施若德是普亭在歐洲最重要的朋友之一，多年來西方媒體都這樣定義他。實際上，這意味著可以與這位前總理舒適愉快的合作。」

以觀點鮮明著稱的俄新社（Ria Nowosti）相關報道提到了德國《世界報》編輯收到的反饋，其中也有贊同施若德的聲音。俄新社文章的標題是「德國人對他關於普亭的言論感到很高興。」文章還引用了一些讀者的話，這些人敦促啟動被擱置的爭議項目「北溪2號」。

網路媒體Deita.ru發表的文章則用了一個問句作為標題「『普亭的朋友』來莫斯科是為了拯救德國並結束特別軍事行動嗎？」文章猜測，施若德去莫斯科是為了把德國人從即將到來的「挨凍危機」中拯救出來，並在俄衝突中充當斡旋人。文章接著寫道，只有在德國總理蕭茲放棄對烏克蘭的軍事援助的情況下，克里姆林宮才可能同意和平談判。文章還希望，施若德和普亭的常年友誼能夠推動談判：「施若德在德國享有很高的聲譽……並且是普亭願意與之交談的政治人物之一。」

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