快訊

颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

兩岸資安戰…駭客頻入侵 陸製資通產品禁令擴大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐洲救星？俄媒大讚德國前總理施若德 稱其為「普亭的朋友」

德國之聲／ 德國之聲
沒有「北溪2號」德國必定要挨凍，這是普亭從他的德國朋友施若德那裡得到的消息。俄羅斯日報《莫斯科共青團員報》這樣形容施若德最近接受德國媒體的採訪。圖／德國之聲中文網
沒有「北溪2號」德國必定要挨凍，這是普亭從他的德國朋友施若德那裡得到的消息。俄羅斯日報《莫斯科共青團員報》這樣形容施若德最近接受德國媒體的採訪。圖／德國之聲中文網

沒有「北溪2號」德國必定要挨凍，這是普亭從他的德國朋友施若德那裡得到的消息。俄羅斯日報《莫斯科共青團員報》這樣形容施若德最近接受德國媒體的採訪。該媒體滿意地總結道，施若德顯然認為普亭的說法很有說服力：「在採訪中，他跟普亭的說法一樣，將（『北溪1號』供應量減少的）問題歸咎於西門子。」

俄羅斯廣播公司Zargrad也對這位德國前總理提出表揚，認為他現在可以擔任斡旋談判的新角色：「施若德是普亭在歐洲最重要的朋友之一，多年來西方媒體都這樣定義他。實際上，這意味著可以與這位前總理舒適愉快的合作。」

以觀點鮮明著稱的俄新社（Ria Nowosti）相關報道提到了德國《世界報》編輯收到的反饋，其中也有贊同施若德的聲音。俄新社文章的標題是「德國人對他關於普亭的言論感到很高興。」文章還引用了一些讀者的話，這些人敦促啟動被擱置的爭議項目「北溪2號」。

網路媒體Deita.ru發表的文章則用了一個問句作為標題「『普亭的朋友』來莫斯科是為了拯救德國並結束特別軍事行動嗎？」文章猜測，施若德去莫斯科是為了把德國人從即將到來的「挨凍危機」中拯救出來，並在俄衝突中充當斡旋人。文章接著寫道，只有在德國總理蕭茲放棄對烏克蘭的軍事援助的情況下，克里姆林宮才可能同意和平談判。文章還希望，施若德和普亭的常年友誼能夠推動談判：「施若德在德國享有很高的聲譽……並且是普亭願意與之交談的政治人物之一。」

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

德國 俄羅斯 普亭

相關新聞

英保守黨魁選舉 特拉斯十拿九穩

華爾街日報六日報導，民調顯示，英國外相特拉斯在下任首相的競逐中聲勢領先，勝過對手前財相蘇納克，部分是因為她承諾減稅，好讓...

阿富汗首都喀布爾發生炸彈攻擊 至少8人喪生

阿富汗首都喀布爾（Kabul）一條繁忙的購物街今天發生炸彈攻擊事件，至少造成8人喪生、22人受傷

以色列警告：針對加薩的空襲可能持續一週

以色列軍方今天警告，針對加薩地帶巴勒斯坦武裝分子的致命空襲可能持續一週。這堪稱以巴情勢自去年5月爆發11天衝突以來，再次...

東盟會議關注台海局勢 中美外長隔空交鋒

由東盟（ASEAN）輪值主席國柬埔寨主持的東亞合作系列外長會議，於週三（8月3日）至週五（5日）在首都金邊登場。此會議聚焦在緬甸危機、南海糾紛，以及接納東帝汶加入該組織。與此同時，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，也成為該會議關注...

普亭與厄多安會晤 雙方欲加強經貿合作

俄羅斯總統普亭和土耳其總統厄多安在俄羅斯索契舉行了長約4個小時的會談，雙方決定擴展兩國的經濟關係。俄通社援引俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)表示，厄多安訪問期間，雙方在貿易和經濟領域做出了...

刺殺安倍犯嫌從接近到開槍10秒 警方渾然不察

日本共同社報導，根據調查前首相安倍晉三遭槍殺案的關係人士透露，犯嫌山上徹也從對街穿越馬路、走向安倍然後開槍，過程共約10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。