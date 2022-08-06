廣島原爆77周年 日相岸田文雄、聯合國秘書籲勿忘歷史

日本廣島和平紀念公園今天舉行儀式，紀念原子彈爆炸77周年，首相岸田文雄、聯合國秘書長古特雷斯、來自98國的大使與倖存者及其家屬皆出席紀念儀式。

當地時間6日早上8時15分，即77年前美國向廣島投下原子彈那一刻，全場民眾站立默哀一分鐘。

日本首相岸田文雄致辭時指，不能重演77年前的悲劇。他承諾無論有多艱難，都會致力實現無核武世界，日本也會堅持無核三原則，即不擁有、不生產及不引入核武器。

廣島市長松井一實宣讀《禁止核武器條約》生效後的首份和平宣言，呼籲廢除核武，並警告說儘管平民在俄羅斯侵略中喪命，但世界對核威懾的依賴正在增加，「我們必須立即讓所有核按鈕失去意義」。