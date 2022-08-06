快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

中重症+145、增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣島原爆77周年 日相岸田文雄、聯合國秘書籲勿忘歷史

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本首相岸田文雄在廣島原爆77周年紀念儀式上發表談話。美聯社
日本首相岸田文雄在廣島原爆77周年紀念儀式上發表談話。美聯社

日本廣島和平紀念公園今天舉行儀式，紀念原子彈爆炸77周年，首相岸田文雄、聯合國秘書長古特雷斯、來自98國的大使與倖存者及其家屬皆出席紀念儀式。

當地時間6日早上8時15分，即77年前美國向廣島投下原子彈那一刻，全場民眾站立默哀一分鐘。

日本首相岸田文雄致辭時指，不能重演77年前的悲劇。他承諾無論有多艱難，都會致力實現無核武世界，日本也會堅持無核三原則，即不擁有、不生產及不引入核武器。

廣島市長松井一實宣讀《禁止核武器條約》生效後的首份和平宣言，呼籲廢除核武，並警告說儘管平民在俄羅斯侵略中喪命，但世界對核威懾的依賴正在增加，「我們必須立即讓所有核按鈕失去意義」。

2010年時任聯合國秘書長潘基文首次出席核爆紀念儀式，此次是聯合國秘書長時隔12年再次訪問廣島。聯合國秘書長古特雷斯表示，國際社會不能忘記廣島及長崎曾遭原子彈轟炸的歷史，各國需要放棄使用核武。

聯合國秘書長古特雷斯也有出席廣島原爆77周年紀念儀式。法新社
聯合國秘書長古特雷斯也有出席廣島原爆77周年紀念儀式。法新社
民眾哀悼廣島原爆罹難者。法新社
民眾哀悼廣島原爆罹難者。法新社

廣島 核武 日本

延伸閱讀

見證原爆的新聞人（下）日裔美籍記者中島覺與他的「矛盾獨家」

見證原爆的新聞人（中）漠視人間煉獄的「新聞審檢制度」

褪色的被爆記憶：廣島原爆75年...倖存者述說的戰爭傷痛

日本臨時國會休會 傳岸田文雄8月10日改組內閣與黨務

相關新聞

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

日本前首相安倍晉三街頭遇刺身亡即將滿月，警視廳公布調查結果，指出某位負責維安的警官在最後一刻未通知上級就離開崗位，導致安...

加拿大將暫時禁止進口手槍 凍結全境買賣、進口與轉讓

加拿大政府5日宣布，19日起將暫時禁止進口手槍，直到國會通過禁手槍法為止。

廣島原爆77周年 日相岸田文雄、聯合國秘書籲勿忘歷史

日本廣島和平紀念公園今天舉行儀式，紀念原子彈爆炸77周年，首相岸田文雄、聯合國秘書長古特雷斯、來自98國的大使與倖存者及...

岸田將改組內閣調整黨務主管 傳麻生、茂木留任

日本首相岸田文雄擬於10日進行內閣改組及執政黨自由民主黨黨務主管人事調整。岸田政府幹部透露，自民黨的副總裁（副黨主席）麻...

兒童猴痘病例 巴西聖保羅州確認5例

繼西班牙和美國後，巴西聖保羅州衛生廳發布聲明表示，已確認5例兒童猴痘病例。巴西專家表示，目前感染猴痘的兒童人數很少，沒有...

立陶宛議長：願率歐盟同僚訪台 民主往來不應被恫嚇

美國眾議院議長裴洛西近日不畏北京壓力訪問台灣，立陶宛國會議長希米利特今天說，這對民主世界是重要訊號，有助各國發展與台灣的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。