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廣島原爆77周年 日相岸田文雄、聯合國秘書籲勿忘歷史
日本廣島和平紀念公園今天舉行儀式，紀念原子彈爆炸77周年，首相岸田文雄、聯合國秘書長古特雷斯、來自98國的大使與倖存者及其家屬皆出席紀念儀式。
當地時間6日早上8時15分，即77年前美國向廣島投下原子彈那一刻，全場民眾站立默哀一分鐘。
日本首相岸田文雄致辭時指，不能重演77年前的悲劇。他承諾無論有多艱難，都會致力實現無核武世界，日本也會堅持無核三原則，即不擁有、不生產及不引入核武器。
廣島市長松井一實宣讀《禁止核武器條約》生效後的首份和平宣言，呼籲廢除核武，並警告說儘管平民在俄羅斯侵略中喪命，但世界對核威懾的依賴正在增加，「我們必須立即讓所有核按鈕失去意義」。
2010年時任聯合國秘書長潘基文首次出席核爆紀念儀式，此次是聯合國秘書長時隔12年再次訪問廣島。聯合國秘書長古特雷斯表示，國際社會不能忘記廣島及長崎曾遭原子彈轟炸的歷史，各國需要放棄使用核武。
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