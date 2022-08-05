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南韓月球軌道探測器升空 BTS爆紅單曲進軍太空

中央社／ 首爾5日綜合外電報導
防彈少年團「Dynamite」入圍MTV音樂錄影帶大獎年度歌曲獎。圖／摘自官方臉書
防彈少年團「Dynamite」入圍MTV音樂錄影帶大獎年度歌曲獎。圖／摘自官方臉書

韓國今天表示，國家第一個月球軌道探測器Danuri成功發射，將展開對月球為期1年的觀測任務，Danuri還將試著建立無線網路環境，串流播放韓國天團「防彈少年團」單曲Dynamite。

法新社報導，這架月球軌道探測器命名為Danuri，在韓文中有「享受月球」之意，是在美國佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon 9）火箭發射升空，希望能在12月中前抵達月球。

韓國科學部在社群媒體推特（Twitter）上說：「韓國第一個月球軌道探測器Danuri於2022年8月5日上午8時08分出發前往太空。」推文分享一支火箭升空伴隨巨大煙霧和火焰的影片。

推文寫道，「Danuri將是邁向月球和更深遠宇宙的第一步」，顯然是指韓國要在2030年前進行月球任務等雄心勃勃的太空計畫。

SpaceX也推文表示這次升空是一大成功。

Danuri在任務期間將利用6種不同儀器來執行研究，包括由美國國家航空暨太空總署（NASA）提供的高靈敏度攝影機，研究內容包括調查月球表面，以確定潛在著陸點。

其中一個儀器將評估能耐受干擾、以網路為基礎的太空通訊設備，根據韓國科學部說法，這項設備獨步全球。

韓國科學部還表示，Danuri也將嘗試建立無線網際網路環境來連結衛星或探索太空船。

此外，Danuri也將串流播放韓國流行樂天團「防彈少年團」（BTS）的歌曲Dynamite，以測試這個無線網路。

另一項儀器ShadowCam將記錄月球兩極周圍沒有陽光能照射到的永久陰影區影像。

科學家也希望Danuri能在月球各地找出隱藏的水資源和冰，包括兩極附近永久黑暗和寒冷的區域。

韓國航空宇宙研究院（Korea Aerospace ResearchInstitute）院長李相律（Lee Sang-ryool）在Danuri升空前播放的影片中說：「這是韓國太空探索史上非常重大的里程碑。」

他說：「Danuri只是開端，如果我們更有決心致力於太空旅行的科技發展，我們在不久的將來將能到達火星、小行星等。」

韓國科學家說，耗時7年打造的Danuri將替韓國在2030年前登陸月球的宏願鋪路。

韓國航空宇宙研究院人員告訴法新社：「韓國將成為世上第7個發射無人探測器到月球的國家。」

「我們希望藉由Danuri未來的研究結果，在全球對月球的瞭解方面持續做出貢獻。」

太空 美國 防彈少年團

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