泰國夜店大火釀13死！火燒屋頂、人群瘋狂逃竄畫面曝光

泰國曼谷東南部春武里府一間夜店5日驚傳火災，根據警方說法目前已造成13人死亡、另有35人受傷。

路透報導，這間名叫「MOUNTAIN B」的夜店才剛開幕幾個月，5日半夜1點左右卻突然傳出火警。根據推特上曝光的現場畫面顯示，原本在店內開心享樂的民眾驚慌失措地從著火的建築物內逃出，熊熊大火一路蔓延到屋頂、更捲起濃濃黑煙。

當地警方初步調查顯示該大火已造成13人死亡，據悉其中不只是被大火波及，還包括在逃跑中被踩踏身亡的人，此外還有約35人送醫治療。