聽新聞
test
0:00 / 0:00
泰國夜店大火釀13死！火燒屋頂、人群瘋狂逃竄畫面曝光
泰國曼谷東南部春武里府一間夜店5日驚傳火災，根據警方說法目前已造成13人死亡、另有35人受傷。
路透報導，這間名叫「MOUNTAIN B」的夜店才剛開幕幾個月，5日半夜1點左右卻突然傳出火警。根據推特上曝光的現場畫面顯示，原本在店內開心享樂的民眾驚慌失措地從著火的建築物內逃出，熊熊大火一路蔓延到屋頂、更捲起濃濃黑煙。
當地警方初步調查顯示該大火已造成13人死亡，據悉其中不只是被大火波及，還包括在逃跑中被踩踏身亡的人，此外還有約35人送醫治療。
😢 #ไฟไหม้ผับชลบุรี #กราดยิงอุบล pic.twitter.com/yExOwZBe1s— 🥺 (@Lagagula666) 2022年8月4日
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言