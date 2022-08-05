為核試驗鋪路？聯合國報告：北韓在原核實驗場挖新隧道

日本經濟新聞獲得的一份聯合國報告草稿指出，北韓已測試爆炸裝置並開始在其豐溪里核試驗場挖掘新的地下隧道，這為「發展核武器的額外核試驗鋪平道路」。

根據報導，這份涵蓋今年前7個月內容的報告詳細介紹北韓用來規避制裁的策略，報告於3日提交給安理會北韓制裁委員會，未來將由安理會常任理事國討論後公佈。

報到指出北韓擴大在寧邊核設施生產裂變材料的能力，並正在挖掘2018年與美國的無核化談判中被摧毀的豐溪里核實驗廠隧道。一名安理會成員透露「可用於核試驗的雷管正在豐溪里進行測試」，另外2名安理會成員則分析「截至6月初，核試驗的準備工作已進入最後階段」。

此外，報告中還提到稱北韓網路犯罪集團「拉撒路」（Lazarus Group）和其他組織繼續進行網路攻擊，竊取數億美元的加密貨幣。在2022年第一季度中，包括國防承包商在內等47家公司和機構感染拉薩路發送的新惡意軟體，今年1月拉薩路藉此在一項名為「Operation Dream Job」的活動中針對多個化學和IT部門組織獲取其知識產權。

報告中也指出北韓仍在向其邊境走私大量精煉石油產品，且還無視安理會的禁令繼續出口煤炭。專家小組和聯合國成員的一項研究也發現「平壤當局持續在中國領海卸貨，但沒有提及具體數量」。報告最後還提到新冠病毒在北韓的傳播。

這些報告雖然不具有法律約束力，但已作為對被發現違反制裁的個人或組織採取措施的依據。