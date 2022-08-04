總統貪汙案延燒 祕魯總理決辭職

祕魯政府貪污延燒，政府官員紛遭牽連而離職！祕魯總理托雷斯3日發布公開信，宣布自己以「個人因素」辭職，這是祕魯總統卡斯提歐1年以來辭職的第4位總理，他也正面臨5項犯罪指控，包括涉嫌私下組織幫派等。卡斯提歐1年前上任時雖矢言改革，但如今民意只剩19%。

總統形單影隻

根據《半島電視台》報導，祕魯總理托雷斯在社群媒體上發布公開信，將以個人理由辭去總理之位，同時具有律師身分的他將回到大學教書，進行法律研究。托雷斯是祕魯總統卡斯提歐在政壇最忠心的盟友之一，他的離職也象徵卡斯提歐在政壇的勢力逐漸下降。

托雷斯辭職後，卡斯提歐依法要在30天內決定總理繼任人選，這是他上任以來的第4任總理辭職；他在任內還遭到司法機關以組織犯罪名義調查，雖然根據祕魯法律，總統在任內可被司法機關調查，但無法進行起訴；祕魯國會也曾試圖要罷免卡斯提歐，但始終無法達到罷免門檻所需的87票。

祕魯民眾對政壇失望

卡斯提歐在1年前以4.4萬票的些微差距，擊敗出身政治世家的藤森惠子，當選祕魯總統。雖然他出身馬克思主義政黨，原本投資人擔心他上任後會採取激進國有化政策，擴增社會福利，但後來他放緩馬克思主義的相關主張，啟用技術官僚治理國家。

不過《美聯社》報導指出，大環境讓祕魯民眾生活更難過，因為烏克蘭戰爭爆發，連帶推升燃料、化肥與食品的成本，導致祕魯卡車司機與農民發起全面罷工，進一步削弱國內對政府執政的信心。

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