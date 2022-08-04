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核協議恢復談判 美、伊仍在間接協商

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
2018年遭打破的《伊核協議》將於4日開始復談，外界仍相當關注美國與伊朗的態度。（Photo on Iran International Newsroom）
2018年遭打破的《伊核協議》將於4日開始復談，外界仍相當關注美國與伊朗的態度。（Photo on Iran International Newsroom）

核協議峰迴路轉，雖曾談判破裂，但3日在歐盟的協調下，伊核協議正式恢復談判，並仍將於奧地利首都維也納舉行。但由於伊朗仍不想跟美國直接談判，還是由其他核協議成員國間接與美、伊溝通，未來雙方在談判的深水區恐怕還是恐怖組織名單，以及經濟制裁的問題。

歐盟奔走恢復談判

根據《半島電視台》3日報導，在歐盟高級外務代表巴瑞爾四處奔走的努力下，中斷談判近5個多月的伊核協議談判將於4日重啟，俄羅斯談判代表尤拉諾夫表示，希望能展開建設性對話，儘速敲定新協議。歐盟談判代表摩拉則說，將會以巴瑞爾草擬的新方案作為談判基礎。

外界判斷，伊朗的談判代表卡尼還是會將「美國取消經濟制裁」作為優先事項，伊朗外交部長柯拉尼也曾發表聲明說，他們非常希望能完成一個具永續性的協議，並希望其他簽約國能夠協助談判更加聚焦，將剩下一點點的紛爭儘速解決。

美伊仍間接接觸

伊朗曾在6月時，將國際原子能總署IAEA在伊朗核電廠裝設的攝影機關閉，用來抗議美國與歐洲對其加強制裁，並要求美國解除制裁才將攝影機裝回去，而隨著核協議將復談，伊朗也將把攝影機裝回。不過，伊朗還是不願意與美國進行直接談判，因此美、伊還是透過其他簽約國間接談判。

原本在美國總統拜登上任後，想要與伊朗重新簽訂2018年時曾因川普退出、形同作廢的《全面核協議》，讓伊朗重新發展核能，並取消過去施加的經濟制裁。但在談判過程中有許多波折，美國不願將伊朗「革命衛隊」從恐怖組織中除名，伊朗則抱怨美國不取消經濟制裁，他們也不願遵守核協議。

如今美、伊再度願意回到談判桌，外界也觀察這次是否能成功重新簽訂新的《核協議》。不過，從《伊朗國營電視台》放出的新聞內容來看，許多伊朗官員對於美國、歐盟的承諾仍多抱持懷疑的態度。

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