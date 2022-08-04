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各國核能態度／多國重返核能懷抱 台灣鐵板一塊

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
太陽能、風能等綠能發電跟不上用電需求，使否以核能作為過渡能源的討論再度浮上檯面。（網路截圖）
太陽能、風能等綠能發電跟不上用電需求，使否以核能作為過渡能源的討論再度浮上檯面。（網路截圖）

歐、亞多國近期都重新擁抱核能，台灣有可能考慮嗎？隨著化石燃料價格高漲與全球熱浪襲擊，加上國際處於能源轉型的過渡期，各國發電量告急。歐盟近日宣布，將核能與天然氣視為「綠能」，日本與韓國也準備重啟核電。台灣目前仍有核二、核三在運轉，是否暫緩除役進度或重啟核四，官民呈現不同調。

歐盟視核能為綠能

歐盟近日投票通過，為了達成2050碳中和，將核能與天然氣視為「綠能」。同時，國際原子能總署近期指出，全球目前有超過50座核反應器正在興建，還有約30國正在考慮延役或興建新的核電廠。

反核立場相當強硬的德國曾宣稱「今年底全面退出核電」，但該國在面對到天然氣與煤碳價格飆漲的狀況時，態度已開始鬆動，考量暫緩除役該國僅存的三座核電廠；芬蘭綠黨在全國會議更以壓倒性多數投票通過挺核立場，最近民意調查也顯示，有74%民眾支持核電，只有18%反對。

日、韓也要重返核能

此外，前英國首相強森上任後曾承諾，將在2030年前新建8座核電廠，以停止對外國油氣的依賴，大幅降低碳排與家庭能源費用；法國總統馬克宏還曾宣布「法國將復興核電產業」，更準備著手興建約14座核子反應爐，並形容此舉是「為了讓法國於2050年達成碳中和，並降低對石化燃料依賴等永續目標的重要里程碑」。

日本首相岸田文雄也在該國熱浪襲擊的狀況下，鬆口說「中暑是個問題，並不希望人們過度節能」，雖然不打算建立任何新的核設施，但會努力重新啟動現有核電廠；南韓總統尹錫悅上任後，也批評前總統文在寅的去核電政策，強調「南韓核電產業的技術實力與穩定性，皆為世界高水準」，更盼打造韓國成為核電出口國。

我國核能難回頭？

台電目前有核二、核三兩座核電廠，尚在運轉發電，而核二廠預計2023年除役，核三廠2025年除役。但且隨夏季來臨天氣愈加炎熱，台電頻頻傳出備轉容量降低，供電吃緊亮「黃燈」的警訊，電力缺口愈來愈大。

對此，工總副理事長林明儒呼籲政府也要思考增加核能發展，並放眼歐洲國家研究「小型核電廠」的規劃，也可以跟進。然而，台電代理董事長曾文生曾表示，台灣能源使用都要經過民主程序，再加上核能機組都無法處理核後端與土地面積小等狀況，「不太有機率回頭討論核能使用」。

台灣缺乏天然資源，政府積極推動開發再生資源，帶動綠電產業發展，但在熱浪來襲與能源價格高漲的夾殺之下，如何度過能源陣痛期，還有待政府發揮智慧與魄力。


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