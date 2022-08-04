地緣政治緊張 澳洲十年來首次重新檢視軍隊

根據彭博社報導，世界各地日益加劇的地緣政治緊張局勢，正迅速使澳大利亞的戰略前景複雜化。澳大利亞政府宣布了10年來首次對該國軍隊進行檢視的計畫。該審查將在明年初完成，最終截止日期訂在了2023年3月。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）3日在首都堪培拉宣布了這項審查，稱將研究如何使澳大利亞軍隊以最佳方式，「應對未來十年，以及以後的國家安全挑戰」。他並任命兩位前國防部長史密斯（Stephen Smith）和休斯頓（Angus Houston）負責領導該項目。

「世界正在經歷重大的戰略調整」，澳大利亞政府在審查的資料中表示，「軍事現代化、技術中斷和國與國之間衝突的風險，正在使澳大利亞的戰略環境複雜化」。

近年來，澳大利亞政府新採購的軍事裝備屢屢出現問題，媒體也報導了新護衛艦和裝甲車昂貴的問題，這些問題可能導致減慢交付速度的同時，還大幅提高了成本。

自澳大利亞上次於2012年對其武裝部隊進行審查以來，它與中國的緊張局勢迅速升級，導致澳大利亞和中國武裝部隊在南海和澳大利亞海岸線附近發生軍事齟齬。

2022年的這項審查，將是澳大利亞與美國和英國簽署「英美澳同盟協議」（AUKUS）以來，第一次的軍隊審查。該協議目標是讓澳大利亞在2040年之前，能部署自己的核子潛艇艦隊。

澳大利亞國防部長馬爾斯（Richard Marles）3日在一份聲明中表示，探索澳大利亞軍方如何與美國和英國武裝部隊，以及其他主要合作夥伴進行最佳協調，將是最新審查的主要部分。

專家：兩岸衝突將引發大戰

澳大利亞宣布重新檢視軍隊的計畫，正值美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，引發台海局勢緊張。澳洲一位高級安全專家警告，如果美國干預中國與台灣未來的任何衝突，世界將面臨第二次世界大戰以來最大規模的戰爭。同時，澳大利亞最終可能會被拖入此一危機當中。

澳大利亞新聞網報導，澳洲洛伊研究所國際安全項目主任羅格文（Sam Roggeveen）3日在接受澳洲媒體專訪時指出，「如果美國決心支持台灣，那麼美國人顯然會要求我們提供幫助」，但他也說，「我認為我們真的需要三思而後行，考慮與美國的關係是否像幾十年來一樣重要和有用，是否重要到我們願意冒這個風險。」

羅格文說：「這是一個令人難以置信的清醒時刻，如果澳大利亞的決策者沒有考慮到這一點的全部影響，他們就會疏忽大意。」

羅格文補充，如果美國真的捲入台灣和中國之間的任何戰爭，那將是災難性的他強調：「我們談論的肯定是自越南以來，我們在亞洲看到的最大規模的戰爭，也可能是我們自二戰以來，在世界上看到的可能涉及使用核武器的最大戰爭」。

總理：對台政策不變

與此同時，根據澳媒天空新聞報導，當被問及佩洛西在中國威脅下訪問該台灣，澳大利亞總理阿爾巴尼斯稱，澳大利亞政府對台灣的立場是「明確的」

「我們不希望看到任何單方面改變現狀，我們將繼續與合作夥伴共同努力，促進台海地區的和平與穩定」，總理阿爾巴尼斯在3日的記者會上表示。他補充稱，「我們生活在一個戰略競爭激烈、地區緊張局勢加劇的時代」，「而且中國在該地區採取了更加激進的姿態」。

此外，根據澳大利亞SBS新聞報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）3日表示：「各方應考慮緩和目前緊張局勢的最有效方法，我們希望維持台灣海峽的和平與穩定。」

她說：「看到兩方針鋒相對並預備部署軍事行動」，情況令人「非常擔憂」，尤其是對於生活在台灣的人。

與此同時，澳洲外長也重申澳洲支持「一個中國」政策。黃英賢續說：「澳洲的『一個中國政策』獲兩黨支持，不鼓勵單方面作出改變……我們應該繼續與區內其他國家，一起致力維護地區的和平與穩定。」

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